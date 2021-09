‘Se aprovecha de mi inocencia’: Calero ante broma de Mabel Cartagena

Mabel Cartagena compartió con sus seguidores de redes sociales una particular broma que le hizo a su amigo Carlos Calero. Ellos departían en Barranquilla y la presentadora no dejó de lado su humor y cualidades extrovertidas que la caracterizan.



La barranquillera tiene una relación de amistad con Carlos Calero desde hace varios años. De hecho, Paula Ceballos, esposa de Carlos, es la manager de ambos.



El actual presentador de ‘Día a Día’ se contagió de covid-19 el año pasado y tuvo que afrontar varios momentos difíciles. Sin embargo, Mabel les contaba a los internautas cómo estaba de salud y hasta les mostraba los chats que tenía con Calero para sacarle una sonrisa.

“Hazme un fa, bacan. Tírame 6 números a ver si le aplico al baloto, nojoda (sic)”, le escribía en ese entonces.

La reciente mofa entre los amigos se dio con el tema del reinado. Mabel, de 38 años, subió un video a su cuenta de Instagram, en la cual tiene 1.6 millones de seguidores. “Preguntas de reinado”, redactó en la descripción de la publicación.

“Mira, Carlos Calero, hazme un favor. Conjúgame en primera persona el verbo dimicular”, le preguntó.

Ante esto, el presentador miró a la cámara del celular de Mabel y trató de ‘conjugar’ el supuesto verbo; algo que le salió mal por el doble sentido de la palabra. Por supuesto, las carcajadas de Cartagena no faltaron.

No sobra decir que ese ‘verbo’ no existe en los registros de la Real Academia Española (RAE) y se queda como una mera forma de vacilar a alguien.



“Se aprovecha de mi inocencia”, sentenció Calero en un comentario para la misma publicación.

Calero, de 52 años, es recordado por muchos colombianos como el presentador oficial de los reinados de belleza. No obstante, sus apariciones fueron en determinados años y desde el 2018 no volvió a estar al lado de las reinas. Una de esas veces, Mabel se mostró sorprendida por la ausencia de su amigo en la pantalla y no descartó la oportunidad para bromear.

“A qué horas sale Carlos Calero??? El reinado sin él, es como el sancocho sin yuca (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter.

A qué horas sale Carlos Calero??? El reinado sin el, es como el sancocho sin yuca. — Mabel Cartagena (@flakycar) March 21, 2017

