Broma de J Balvin hizo que famoso cantante del género urbano rompiera en llanto

J Balvin es uno de los artistas más destacados del género urbano en Colombia y en diferentes ocasiones ha ensañado que es un apasionado por hacer bromas y contar las situaciones chistosas que vive día a día. Sin embargo, en una ocasión uno de sus chistes hizo que uno de sus colegas terminara llorando.

Se trata del puertorriqueño Nio García, quien en una ocasión tuvo la oportunidad de trabajar con el paisa en el remix del tema 'AM'. Hace un tiempo, en una charla con el YouTuber Mario VI, el boricua contó que cuando iban a grabar el video de la canción el colombiano le hizo una broma que nunca olvidara.



García comentó que todo sucedió cuando ya todo estaba listo para el rodaje del clip musical, pero en ese momento se enteró de que J Balvin estaba bastante molesto con él porque, al parecer, se había filtrado su participación en el remix de 'AM'.



El boricua llamó varias veces al paisa, pero este no le contestaba el teléfono. Y se enteró de lo que sucedía cuando llamó a su manáger.

“Era una casa bien cabrona y tenía como un teatro y yo estaba ahí llorando, no lo podía creer. Le estaba diciendo a Movie ( el mánager), ‘se nos cayó la vuelta’, y él buscando: ‘pero qué fue lo que pasó, ¿Quién carajo habló si todo lo hicimos cerrado?”, comentó.



Luego de un tiempo, Balvin le contestó la llamada y le comentó que no era nada personal, pero que el video no se iba a dar.



"Perdí la oportunidad y pensé que es verdad lo que dicen de los artistas grandes, que es mejor ni conocerlos porque te desilusionas de ellos”, afirmó.

En ese momento él lazó su mirada y vio que todo era una broma, pues el paisa estaba en lugar riéndose. Esta curiosa anécdota quedó grabada en video y el boricua confesó que todavía lo tenía guardado en su celular.



"Qué se siente cuando uno de mis artistas, que yo lo quisiera en una canción, me diga que no, faltando cinco minutos para grabar el video (risas)”, dice el colombiano entre risas. A lo que Nio le contestó, “te odio y te amo cabrón”, a lo que el Balvin respondió: “ahora el video va a estar mejor”.

