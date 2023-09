Britney Spears nuevamente está en el ojo público, luego de compartir un video en sus redes sociales donde aparece bailando, mientras sujeta dos grandes cuchillos en cada una de sus manos.



El particular 'post' provocó la preocupación de algunos internautas que no dudaron en calificar el clip de extraño y algo perturbador.

No es la primera vez que la princesa del pop se graba bailando, ya que acostumbra a mostrarle a sus seguidores varias de estas publicaciones en su cuenta de Instagra, con este tipo de contenido.



Allí, Spears aparece en la sala de su casa, improvisando varios pasos de baile, como si estuviera recordando su trayectoria artística en los escenarios. Con una prenda de vestir diferente y a veces hasta en ropa interior, la artista se inventa varias rutinas que parecen hacerla feliz.

Aunque estos movimientos han sido criticados y elogiados, su más reciente 'performance' con cuchillos, provocó una sensación desconcertante entre sus seguidores.



La estadunidense aparece con un top y un panty de vestido de baño, haciendo varias vueltas, al tiempo que levanta sus brazos con los dos objetos cortopunzantes.



Así mismo, hace varios movimientos con sus brazos, golpeando los mismos entre sí, mientras danza con los coros gregorianos de 'Sadness' de Enigma, la mezcla electrónica alemana creada por Michael Cretu.



"Empecé a jugar en la cocina con cuchillos hoy. No te preocupes, no son de verdad. ¡Halloween es pronto!", escribió la artista en el 'post'.

La escena dejó un sinsabor entre sus fanáticos que, aunque no pueden comentar la publicación original, debido a que su propietaria tiene restringidos los mismos, la grabación se viralizó en las redes sociales donde los internautas opinaron sobre el singular clip.



Aunque hubo distintas opiniones, varios declararon que su actitud parecía algo trastocada, e incluso insinuaron que su salud mental podría no estar bien. No obstante, otros mencionaron que la artista probablemente estaba imitando la presentación de Shakira en los 'MTv Awards' donde brilló con su aparición el pasado 12 de septiembre.



"¿Qué le está pasando? Se ve muy rara"; "Nadie habla de que ella baila con cuchillos y con la música de 'Dahmer' de fondo"; "Parece que no está bien"; "Britney cada día me pone más nervioso";"Solo está imitando a Shakira";"Los cuchillos de Shakira eran de utilería y en un ambiente controlado", fueron algunas de las opiniones más destacadas en las redes.

Britney Spears rompe el silencio





