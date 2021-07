Britney Spears y su nueva sesión en la Corte buscando su libertad

En una nueva audiencia judicial programada para el 14 de julio, se espera que Britney Spears tenga la aprobación de un nuevo abogado por parte de la Corte que lleva su caso de tutela contra su padre, Jamie Spears, a cargo de su fortuna desde el 2008.

Esta nueva sesión se da casi un mes después de que la artista pidió poner fin a la tutela legal que controla su vida desde hace 13 años, y el objetivo es que los apoderados de ambas partes den pistas de su futuro, que incluye retomar el control de su patrimonio, una fortuna estimada en 60 millones de dólares.



En la pasada audiencia, Spears, de 39 años, manifestó vía telefónica "su enojo, frustración y tristeza por esa tutela". Agregó que no se siente feliz con este control y que espesra retomar su vida.



La artista, que no ha vuelto a dar conciertos y que solo aparece en sus redes sociales, ha dicho que "ya han pasado 13 años, y es suficiente".

Se lo manifestó a la jueza Brenda Penny de la Corte Superior de Los Ángeles, y posteriormente le informó que cambiaría de abogado, buscando mejores opciones para su caso.



En la pasada audiencia, los abogados de Jamie Spears le pidieron a la Corte que investigue los reclamos de la artista respecto a que se vio obligada a "actuar y tomar medicamentos en contra de su voluntad".



Ante lo anterior, los representantes del padre de la cantante manifestaron: "O se demostrará que las acusaciones son ciertas, en cuyo caso se deben tomar medidas correctivas, o se demostrará que son falsas, en cuyo caso la tutela puede continuar su curso. No es aceptable que no se haga nada en respuesta al testimonio de la señora Spears", según publicación obtenida por CNN.



La artista, además, ha dicho que "se sintió obligada a usar anticonceptivos en contra de mi voluntad" y por presión de varias personas, "uno de ellos su padre".



Este caso, uno de los más mediáticos de los últimos tiempos y que ha llevado a los seguidores de Spears a darle apoyo total a través de varias etiquetas en las redes, que ha generado documnentales, uno de ellos realizado por The New York Times, tuvo un punto importante el pasado primero de julio, cuando la jueza Brenda Penny negó una solicitud para destituir Jamie Spears como tutor del patrimonio la artista y se refirió a una solicitud de noviembre del año pasado para "permitir que un fideicomiso actúe como cotutor".



Se trata de Bessemer Trust Company of California. Sin embargo, lal firma también presentó renuncia el 2 de julio, por "circunstancias cambiantes", debido al explosivo testimonio de la artista de calificar la tutela en su contra como "abusiva".



"La persona bajo custodia reclamó un daño irreparable a sus intereses en su testimonio y, más específicamente, su objeción ala continuación de la tutoría voluntaria y su deseo de terminarla", decía la petición de Bessemer Trust.



"La peticionaria ha escuchado a la persona bajo custodia y respeta sus deseos", informa CNN sobre el documento.



No ha sido la única renuncia alrededor de Spears. Larry Rudolph, su representante durante 25 años, también dijo adiós.



"Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney y yo nos comunicamos, momento en el que ella me informó que quería tomar una pausa laboral indefinida", escribió Rudolph en la carta que obtuvo el portal Deadline.



El documento agrega: "Como saben, nunca he formado parte de la curaduría ni de sus operaciones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles. Originalmente fui contratado a petición de Britney para ayudarla a administrar y asistirla con su carrera. Y como su mánager creo que le conviene renunciar a su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son necesarios".



"Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros 25 años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo, y estaré allí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he estado", termina la carta.



CNN agrega que "la carta de renuncia de Rudolph fue enviada al padre de Spears, Jamie Spears, y a Jodi Montgomery, nombrada como tutora temporal de la cantante en 2019, después de que el padre de la artista sufriera una serie de problemas médicos".



Por su parte, el 6 de julio Samuel D. Ingham, abogado designado por la jueza Reva GoetzIngham en 2008, también presentó su renuncia, un hecho que aplaudieron cercanos a la artista, que creen que no le ha ayudado en su defensa.



Este hecho se dio cuando Spears solicitó contratar a un abogado de su elección y no uno impuesto.



El universo de los fanáticos de Spears espera que todo cambie para ella y que vuelva a los escenarios. Muchos se han manifestado diciendo que lo más importante es su salud mental y el control de su vida.



En febrero de 2008, un juez de California le otorgó a l padre de la artista el control de las finanzas de la cantante y de su vida personal, luego de que fuera internada dos veces para hacerle pruebas psiquiátricas y por abuso de sustancias. Además, tuvo un accidente.



Nacida en el 2 de diciembre de 1981, ha sido figura mediática desde que ingreesara a la televisión y luego a la música desde niña. En sus peores momentos la industria, incluso, sacó canciones con el único fin de que en un universo tan competitivo y ya viviendo en las redes, su nombre no desapareciera y siguiera produciendo, lo que ayudó a su caída como persona.

La artista tiene dos hijos, Sean y Jayden, de 15 y 14 años, que viven con su padre, Kevin Fiderlyne. A ella se le ha ortorgadoo un 30 por ciento de la custodia y aunque cada vez los ve menos, debido a que, como ha comentado la estrella, ahora son adolescentes y prefieren pasar tiempo con sus amigos, los jóvenes le manifiestan su amor y están en contra de su abuelo y sus abusivas disposiciones.