Britney Spears vuelve a preocupar a sus fans al bailar entre basura y herida de un dedo

La estrella del pop Britney Spears ha estado en el ojo de los medios y de la prensa desde que recuperó su autonomía, no solo por el impacto que tuvo el movimiento 'Free Britney' (Liberen a Britney), sino también por una serie de comportamientos que sus fans consideran inusuales.



Esta vez, la situación que ha preocupado a sus seguidores tiene que ver con un video en el que se veía que su casa estaba descuidada, con basura en el piso y además, fue evidente un vendaje en una de sus manos que sugería una lesión.

El metraje fue publicado por la misma Britney en sus redes sociales, como parte de la larga lista de videos que ha acostumbrado a subir a Instagram bailando.



Si bien, ya es recurrente ver este tipo de contenido en su cuenta, hay algunos videos que llaman la atención de sus seguidores, ya sea por los elementos que utiliza como parte del montaje, por lo que es posible apreciar en su aspecto físico, o incluso, en su vivienda, lugar en el que suele grabarse.

Britney Spears. Foto: Redes sociales.

Esta vez, fue particularmente raro para sus fans un video que compartió en el que se le puede ver con un buso negro cortado por la mitad y en ropa interior de animal print, bailando la canción 'Daddy Lessons' de Beyoncé.



En el piso hay varios paquetes y papeles de basura tirados, lo que parece no importarte a la artista, quien tiene el dedo índice de la mano derecha vendado, lo que indicaría una lesión.



Sin embargo, la grabación fue borrada poco después de la cuenta, en la que Britney eliminó la opción de dejar comentarios.



"Me preocupa la salud mental de Britney al verla bailar así", dijo una usuaria de la red X (antes Twitter).



Otra de las particularidades del video, es la canción de Beyoncé que está interpretando y que suena de fondo, pues habla precisamente de una relación difícil entre padre e hija, algo que sería raro dado el contexto de Britney, quien estuvo bajo cuidado estricto de su progenitor por varios años, e incluso algunos afirman que fue casi "un secuestro".

Britney se encontró con Maluma y J Balvin

La artista del pop estuvo por Nueva York durante esta semana, en donde tuvo un encuentro casual con los colombianos Maluma y J Balvin.



Los colombianos cenaron junto a Britney en el restaurante Zero Bond, según informó Page Six, y se habla de una posible colaboración musical, sin embargo, esto no ha sido confirmado por los cantantes.



"¡No puedo creer que conocí a estos 2!", dijo Spears.

Aunque la fotografía no revela muchos detalles, varios usuarios festejaron que estuviesen juntos. Animados, afirmaron que este tipo de visitas le podrían hacer falta a la princesa del pop, pues en días pasados la misma estuvo en el ojo público, tras publicar un video bailando con unos cuchillos falsos que alertó un poco a sus seguidores.

