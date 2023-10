El encuentro de Britney Spears con Maluma y J Balvin en Nueva York

El regreso a Nueva York de Britney Spears después de mucho tiempo estuvo enmarcado en un encuentro inusual. La estrella del pop cenó con los cantantes colombianos Maluma y J Balvin en el restaurante Zero Bond, según informó Page Six. “Los cantantes la invitaron y ella y su grupo se unieron a ellos”, le aseguró una fuente al medio estadounidense. Durante la cena, Spears y los cantantes colombianos hablaron sobre música y sobre el próximo libro de la estrella pop, The Woman in Me, sus memorias, cuyo lanzamiento está previsto para el 24 de octubre. Si bien la intérprete de 41 años no publicó fotos en redes sobre el encuentro, Maluma compartió en Instagram un video de él y Balvin, de 38, pasando el rato en el club exclusivo para miembros.



Foto: GETTY

La actriz Jada Pinkett Smith reveló a la revista People que uno de los motivos de la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock durante la transmisión de los Óscar 2022, además del chiste sobre su alopecia, fue que este último la invitó a salir estando casada.



Rock leyó en algún medio que ella estaba separada y llamó a pedirle una cita.



Ella le dijo que era un rumor y él se disculpó, dijo.



Victoria Beckham habla por primera vez de infidelidad

Foto: Cortesía: Netflix

Después de muchos años, la ex spice girl Victoria Beckham habló públicamente sobre la infidelidad de su esposo mientras jugaba en España. En la miniserie ‘Beckham’ de Netflix, sobre su esposo, David Beckham, Victoria cuenta la crisis familiar que vivieron a raíz del fichaje en el Real Madrid. Una época que ella califica como “la más infeliz” de su vida. Habla, aunque no menciona el nombre de la tercera en discordia, de la traición de Beckham con Rebecca Loos, asistente de David durante sus primeros meses en España tras fichar por el Madrid.



