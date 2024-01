Britney Spears se disculpa públicamente por revelaciones en su libro de memorias

En un movimiento sorpresivo que ha captado la atención de fans y críticos por igual, la icónica cantante Britney Spears ha recurrido a las redes sociales para emitir una disculpa pública.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la princesa del pop ha dirigido unas palabras de arrepentimiento relacionadas con el contenido de su libro de memorias, 'The Woman in Me'.



En este video, se destaca la presencia de figuras como su ex novio Justin Timberlake y el conductor Jimmy Fallon, participando en una interpretación musical con instrumentos de juguete.

Spears ha expresado su remordimiento por ciertas revelaciones hechas en el libro, las cuales, según sus palabras, podrían haber ofendido a personas importantes en su vida.



"Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente...", declaró la cantante.

El contenido del libro de Spears ha generado discusiones, especialmente por los comentarios sobre su relación pasada con Timberlake. La artista menciona un episodio doloroso durante su relación con el ex integrante de NSYNC, revelando que se sometió a un aborto porque Timberlake "definitivamente no estaba contento con el embarazo".

Dicho detalle ha añadido una capa de complejidad a la ya intrigante relación entre ambos artistas. A pesar de los pasados desencuentros, Spears no ha dejado de expresar su admiración por el trabajo reciente de Timberlake, en particular por su nueva canción 'Selfish', estrenada la semana anterior.



"También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake 'Selfish'. Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto?", comentó Spears en su publicación.

#Entretenimiento12y2 Britney Spears recurrió a su cuenta de Instagram para elogiar el nuevo sencillo de Justin Timberlake Selfish. Además, Spears aprovechó la oportunidad para ofrecer disculpas por ciertos comentarios realizados en su libro de memorias The Woman in Me. pic.twitter.com/ugwZDlYMpx — Sergio/Karina (@12y2) January 31, 2024

Adicionalmente, Spears elogió otro lanzamiento reciente de Timberlake, 'Sanctified', presentado en el programa Saturday Night Live. Estos gestos de aprecio hacia la música de su ex pareja parecen indicar una actitud conciliatoria, al menos en el ámbito artístico.



Por su parte, Timberlake ha estado en el foco de la industria musical tras anunciar su regreso con dos sencillos, 'Selfish' y 'Sanctified', los cuales sirven como preámbulo para su próximo álbum 'Everything I Thought It Was', previsto para lanzarse el 15 de marzo.

Britney Spears y Justin Timberlake Foto: AFP

Controversias y coincidencias musicales



La coincidencia de títulos entre 'Selfish' de Timberlake y el sencillo homónimo de Spears, lanzado en 2011 como parte de su álbum 'Femme Fatale', no pasó desapercibida en las redes sociales.

Esta situación desató una serie de burlas y comentarios críticos en las plataformas digitales. Los seguidores de Spears no tardaron en reaccionar, logrando que el sencillo de 2011 se convirtiera en uno de los temas más escuchados en Estados Unidos.



Este fenómeno de apoyo a la artista se reflejó en las listas de popularidad, con el sencillo 'Selfish' de Spears escalando rápidamente en el Top 40 de iTunes de EE.UU., llegando incluso al puesto número cuatro, justo en paralelo al lanzamiento del tema homónimo de Timberlake.

