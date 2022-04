La cantante Britney Spears sorprendió este lunes a sus seguidores con la noticia de que está esperando su tercer hijo.



La mujer, de 40 años, compartió la noticia por medio de su cuenta de Instagram y contó la divertida anécdota con la que ella y su pareja, el modelo y actor Sam Asghari, descubrieron que serán padres.

"Pensé: 'Caramba... ¿qué le pasó a mi estómago?' Mi esposo dijo: '¡No, estás embarazada de comida!' Así que me hice una prueba de embarazo... y uhh, bueno... voy a tener un bebé", escribió la artista en su publicación.



Ahora, muchos se preguntan quién es la pareja de la artista y el padre del bebé que viene en camino.



¿Quién es Sam Asghari?

Sam Asghari y Britney Spears se conocieron en 2016 cuando él hizo parte del video de la canción ‘Slumber Party’. El hombre no pudo ocultar su emoción de conocer a quien calificó como “una de las mayores artistas de todos los tiempos”.



“Tenía mariposas en el estómago. Ella me dijo: ‘Hola, soy Britney’. Y yo le respondí: ‘Lo siento. ¿Cómo te llamas?’. Intenté ser gracioso”, le dijo hace un tiempo a Men’s Health.



Luego del video, la pareja siguió conversando y organizó citas para conocerse mejor.



Sam Asghari ha sido más bien un hombre discreto. Según ‘El País’ de España, lo que se sabe del actor y modelo se conoce por algunas entrevistas que le ha otorgado a diversos medios de comunicación desde que inició su relación con la cantante.



Asghari tiene 28 años. Nació el 4 de marzo de 1994 en Teherán, Irán.



El hombre llegó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades cuando tenía 12 años. Viajó de Teherán a California, se dedicó a trabajar como conductor de grúas y, un tiempo después, logró traer a su familia a la nación americana.



“Dejé atrás a mis hermanas y a mi madre. Venir aquí, con un idioma completamente diferente, fue un choque cultural. No hablaba ni una palabra de inglés, pero siempre tuve una mentalidad positiva”, le contó a la revista 'Forbes' sobre su llegada a Estados Unidos.



El hombre tuvo múltiples trabajos en su búsqueda por un futuro como actor: trabajó en una tienda electrónica, fue representante de ventas en una cadena de gimnasios, fue portero de una discoteca, enrolló sushi para algunas fiestas, entre otras actividades.



Aunque pudo dedicarse al fútbol, encontró su camino en la actuación y el mundo fitness. El gusto por la vida saludable lo motivó a crear ‘Asghari Fitness’, un programa en el que ofrece entrenamiento personalizado y consejos de alimentación para quienes pagan una suscripción mensual.



“Para mí, el fitness no es solo por la forma en que te ves. El fitness tiene mucho que ver con la salud mental, con la motivación. Cuando te cuidas, eres la mejor versión de ti mismo para tu familia, para tus amigos”, le dijo a ‘Forbes’ hace un año.



El hombre alternó sus negocios con un poco de modelaje y actuación. Antes de participar en el video de Britney Spears, Asghari hizo parte del video Work from home, de la banda Fifth Harmony.

En su carrera como actor ha tenido papeles pequeños en series como ‘The family Business’ y ‘Navy: investigación criminal’.



Asghari y Spears confirmaron su compromiso en septiembre de 2021 y ahora le compartieron a sus fans que serán padres.



Aunque parece que todo ha fluido bien, su relación no ha estado exenta de los problemas de la tutela que Jamie Spears, padre de la cantante, mantuvo sobre ‘la princesa del pop’.



En una ocasión, Asghari expresó su opinión sobre el padre de su pareja y dejó claro su disgusto con el hombre.



“Es importante que la gente entienda que tengo cero respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y que constantemente nos pone obstáculos. En mi opinión, Jamie es un completo imbécil”, afirmó en aquella ocasión.

