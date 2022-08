Kevin Federline fue esposo de Britney Spears desde el 2004 hasta el 2007. Fruto de esta relación nacieron Sean Preston y Jayden James, quienes no ven a la cantante desde noviembre del año pasado, incluso, no asistieron a su matrimonio con Sam Asghari.

Este fin de semana se conoció el adelanto de una entrevista que tuvo Federline con la cadena 'ITV' en la que asegura que los menores de 16 y 15 años no interactúan con su mamá por decisión propia.

"Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento… Mis hijos no fueron a la boda de su madre con Sam Asghari porque no quisieron. Ellos tienen muchas razones por las que no desean verla", aseguró el exesposo de Spears.

Britney Spears y sus hijos en una foto de marzo de 2021. Foto: Instagram: @britneyspears

Kevin Federline explicó que, aunque los jóvenes quieren a su mamá, el tipo de contenidos que publica en redes sociales les incomoda, principalmente, las imágenes que comparte desnuda.

"Trato de explicarles: 'Miren, tal vez esa es solo otra forma en que ella trata de expresarse', pero eso no quita el daño les hace. Es duro. No puedo imaginar cómo se siente ser un adolescente que tiene que ir a la escuela secundaria y sus compañeros han visto a su madre desnuda", agregó.

A ello se suma la molestia que, al parecer, tienen Sean y Jayden con Britney por afirmar, en una de sus publicaciones de Instagram, su padre no quiso reunirse con ella cuando estaba embarazada.

¿Qué dijo Britney Spears sobre la relación con sus hijos?

Ante la viralidad de las declaraciones de Kevin Federline, la cantante estadounidense se pronunció a través de sus historias de Instagram, en las que expresó su dolor por los comentarios de su expareja. De hecho, catalogó la entrevista de "hiriente".

Britney Spears y Sam Asghari se casaron el 9 de junio de 2022. Foto: AFP

"Me entristece escuchar que mi exmarido ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar a los adolescentes nunca es fácil para nadie", escribió Britney Spears.

Además, la 'Princesa del pop' lamentó que la juzguen con base a sus publicaciones en redes: "Me preocupa que la razón se base en mi Instagram".

El actual esposo de la artista, Sam Asghari, salió en defensa de su esposa asegurando que la intérprete de 'One More Time' no ha hecho desnudos explícitos y que enseña lo mismo que cualquier anuncio de un perfume o jabón.

Y añadió: "No hay validez en sus declaraciones sobre el distanciamiento de los niños. Los niños son muy inteligentes y pronto tendrán 18 años. Entonces podrán tomar sus propias decisiones. Van a darse cuenta de lo difícil que es tener un padre como modelo a seguir que no ha trabajado en más de 15 años".

