Según el reporte de TMZ los fanáticos de Britney Spears alertaron a las autoridades preocupados por su salud mental, pues querían asegurar el bienestar de la cantante de 41 años que ya ha eliminado sus redes sociales siete veces en un año.

Recientemente los seguidores de la 'Princesa del Pop' reportaron que habría sufrido un ataque "maníatico" recientemente mientras se encontraba con su esposo Sam Asghari en un restaurante.



Su desaparición repentina de redes sociales causó conmoción en sus seguidores, quienes de inmediato llamaron masivamente a la policía. Después de que lo agentes llegaran a la vivienda ubicada en Thousand Oaks, determinaron que "no había razón para creer que [la cantante] estaba en peligro".



(Siga leyendo: Video: Piqué es abucheado en el Auditorio Nacional en los Premios Esland).

Después de ser abordada en su casa por la policía, la intérprete de 'Toxic' decidió pronunciarse frente a los hechos vía Twitter, alegando que estas personas no eran sus "verdaderos fans" ya que no respetaban su privacidad.



"Como todo el mundo sabe, llamaron a la policía a mi casa debido a unas bromas telefónicas. Amo y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas fueron demasiado lejos y mi privacidad fue invadida", inició.



(Además: Camilo Echeverry desmiente rumores sobre su hija Índigo: 'Es inquietante’).

En su anuncio también menciona que la policía no entro a su casa, ya que se dieron cuenta que no había ningún problema. "Esto se sintió como si estuviera siendo criticada e intimidada, una vez que el incidente llegó a las noticias y los medios de comunicación me trataron una vez más de manera pobre e injusta".



Para finalizar, hizo un llamado a sus seguidores: "Durante este tiempo de mi vida, realmente espero que el público y mis fans, a quienes me importa mucho, puedan respetar mi privacidad en el futuro".



(Siga leyendo: Marcelo Cezán cuenta detalles de la época en la que quedó en 'ruina económica').

Antes de eliminar su cuenta de Instagram, la artista dejó un mensaje para sus seguidores, que al parecer fue mal interpretado. La artista explicó: “Darle todo a alguien a quien quiero solo ha traído dolor a mi corazón”, minutos después la artista no registraba en la red social.



Su pareja, Sam Asghari, se pronunció de inmediato en las redes sociales, haciendo un llamado para que las personas no crean en rumores sobre su relación. “No crean lo que leen en internet, gente”.

Más noticias:

Maluma celebra su cumpleaños con Marc Anthony, David Beckham y más famosos

Ella es Matilde, la vaca que se sienta a comer con su familia en el comedor

Hombre enviaba dinero a su madre para comprar una casa, pero ella lo prestó

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS