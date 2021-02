Los videos de Britney Spears en redes que preocupan a sus fanáticos

Como otras personalidades, desde hace algunas semanas, la cantante estadounidense Britney Spears ha comenzado a subir algunos videos a su cuenta de Instagram en los que baila frente a la cámara.



Una de sus últimas publicaciones incluso se volvió tendencia debido a que de fondo se escucha la exitosa canción 'Mi gente', del artista colombiano J Balvin



"A veces solo tienes que divertirte un poco … ¡Y para mí es divertido bailar así! Lo recomiendo a cualquiera que necesite agregar más 'mojo' (energía) en su día… O como lo llamen" (SIC), escribió junto al clip.



Los videos de Britney son un poco distintos a los que se ven normalmente en la red social TikTok y en los 'reels' de Instagram, pues la música se entrecorta, Britney se mueve con mucha rapidez y el maquillaje en sus ojos está un poco corrido.



Sus seguidores no han tardado en señalar que se encuentran preocupados por el estado de su salud mental. "¿Puede alguien ir a hacer un chequeo de bienestar a Britney? Ella no está bien. ¿Cuánto tiempo más debería soportar este abuso?", comentó una persona.



"El árbol de Navidad en la parte de atrás, el maquillaje, algo está mal aquí", comentó otra fanática, resaltando que la temporada navideña ya pasó hace un par de semanas y que no es común que aún haya adornos en su casa.



Aunque otros han intentado burlarse de ella, la verdad es que sus seguidores han venido manifestando, una y otra vez, que estas publicaciones podrían indicar que la estabilidad mental de la 'Princesa del pop' no está del todo bien.



Sin embargo, y tal vez después de leer los comentarios de los usuarios, Britney hizo otra publicación en la que parece que trata de explicar sus recientes actividades en las redes sociales.

"Estoy intentando aprender a usar la tecnología en esta generación impulsada por ella, pero, para ser totalmente honesta con ustedes, no puedo soportarlo", confesó en la publicación, que estaba acompañada de una foto. "Si mis publicaciones no son perfecta, ¡lo hago por diversión! Si crees que debería lucir como si estuviera en la portada de una revista cuando bailo, lo siento, no es así" (SIC), agregó.



Y, si bien parece que despeja los rumores sobre su salud mental, lo cierto es que sus seguidores tienen recuerdos que los predisponen a creer que Britney podría necesitar ayuda.



Su paso por una clínica psiquiátrica

A comienzos de 2019, el padre de Britney, Jamie Spears, sufrió un padecimiento en el colon que lo afectó gravemente. Después de eso, la artista fue internada en una clínica psiquiátrica con el fin de tratar el estrés y la ansiedad que le había provocado la enfermedad de su padre.



Algunos han especulado que Jamie Spears, quien tiene su custodia legal desde hace varios años, ha tomado varias decisiones que la afectan en contra de su voluntad. Incluso, hay un movimiento conocido como 'Free Britney', que apunta a que él ejerce una autoridad exagerada en la cantante y alimentó el rumor de que la artista había sido internada en contra de su voluntad, una teoría que nunca se confirmó.



El movimiento es más comprometido de lo que podría pensarse y ha recibido el apoyo de celebridades como Miley Cyrus y Paris Hilton.



El año pasado, Britney solicitó que otra persona además de su padre tuviera su tutela legal, un caso que se ha demorado debido al advenimiento de la pandemia del coronavirus. La decisión podría conocerse en este mes de febrero.

