Britney Spears sigue causando polémica entre los internautas por sus publicaciones en su cuenta de Instagram. La estadounidense utiliza este medio para desahogarse por los sufrimientos que habría vivido en los últimos años.



En noviembre de 2021, Spears se liberó de la tutela legal que tuvo impuesta por más de una década. La cantante era controlada por su padre, quien manejaba sus finanzas y vida personal.



Desde entonces, Britney ha realizado una serie de fuertes declaraciones sobre su familia. La mujer ha contado detalles sobre su relación con su papá, hermana y demás parientes.



Hace unas semanas se casó en su casa de Los Ángeles con el actor Sam Asghari. A la ceremonia no estuvieron invitadas Jamie Lynn ni Lynne Spears, la madre de la cantante. En redes sociales, los internautas especularon que Britney todavía estaba enfadada con su mamá por no defenderla de su padre.



En su instagram, suele compartir fotos de sus viajes, cenas y fiestas. Pero en los últimos meses, se han hecho frecuentes las publicaciones sobre temas personales y reflexiones de su pasado.



Días atrás comparó su vida con la de Jennifer López y aseguró que ‘J-Lo’ nunca habría soportado los padecimientos que ella tuvo. Además, agregó que la familia de la cantante latina no la maltrató, como lo hizo con ella su propio papá.

La artista no tendría una relación actual con sus hijos. Foto: Instagram:@britneyspears

Las disculpas de su mamá

Lynne Spears ha demostrado su intención de arreglar la relación con Britney. En sus redes sociales, publica imágenes con la cantante, donde le pide que vuelvan a hablar y se reconcilien.



Ahora Britney volvió a compartir un texto hablando de los malos tratos que soportó durante años, cuando estaba bajo la tutela de James Spears. Entre los comentarios, su mamá le respondió pidiendo perdón por todo el daño que le ocasionaron.



“¡Lamento mucho tu dolor! ¡He estado arrepentida durante años! ¡Te quiero mucho y te extraño! ¡Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! ¡Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado!”, escribió Lynne Spears.



A la famosa no le gustó la contestación de su progenitora y le replicó con un fuerte mensaje. Britney le dijo que “se fuera al demonio” junto a todos los doctores que la tuvieron internada y medicada durante años, según su relato.



“Para mí, una disculpa genuina me ayudaría a cerrar el círculo, pero sinceramente me sorprende que cada día de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron, sigan actuando como si estuviera bien”, expresó la intérprete de ‘One More Time’, en la publicación que ya fue eliminada.



En la actualidad, Britney ha expresado que se encuentra en terapia y está sanando las heridas que le dejó el control de su padre. La artista manifestó que aún tiene ansiedad y depresión, por los sufrimientos que vivió.

