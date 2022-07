La cantante estadounidense Britney Spears se le ha visto muy feliz en las últimas semanas. Aunque ha sido muy hermética con algunos detalles de su vida personal, varias fuentes cercanas a la artista han revelado algunos aspectos.

Lo más reciente ha sido que la cantante y su esposo, Sam Asghari, disfrutan de una nueva casa.



Así lo reveló la revista ‘People’, citando a una fuente cercana a Spears.



"Britney ama su nueva casa. La eligió con Sam", informó. "Ella quería un nuevo comienzo con Sam. Ha sido muy importante para ella tener una casa sin tener que pedir la aprobación (de su papá Jamie Spears)", agregó la revista citando a su fuente.



Hasta el momento no se conocen detalles de la vivienda, pero ha trascendido que es una propiedad en el área de Los Ángeles. Esta es otra de las decisiones que ha celebrado tras el final de la tutela a la que estuvo sometida durante más de una década.



La cantante ha bromeado un poco con sus seguidores y ha compartido un poco de esos cambios por los que está viviendo. “Todavía no he estado en mi luna de miel, me casé y me mudé a una nueva casa al mismo tiempo, no es lo más inteligente que pude hacer 🤧🤔. Bueno, se está juntando todo", escribió el pasado 22 de junio.

El pasado 29 de junio, Sam Asghari se abrió en su primera entrevista después de casarse semanas atrás con la estrella estadounidense del pop: "Ha sido un cuento de hadas", dijo en un programa matutino de televisión.



"Es surreal", sostuvo el entrenador físico de 28 años en entrevista con el programa "Good Morning America" (Buenos días Estados Unidos) de la cadena ABC. "Imaginamos que esto sería un cuento de hadas, y lo ha sido", afirmó el esposo, quien también comienza a abrirse carrera como actor.



Asghari subrayó que la cantante pop "es sensacional" y que "está genial". "Es mi esposa", enfatizó sonriente ante el entrevistador.Spears, de 40 años, se casó con Asghari el 9 de junio en una ceremonia íntima en su casa en Los Ángeles, con presencia solamente de allegados.

"Tuvimos apenas unas 50, 70 personas" señaló Asghari. "Queríamos celebrar con, sabes, nuestros seres amados y los más cercanos. Queríamos tan sólo celebrar y eso fue lo que hicimos", acotó.



El entrenador habló sobre su participación en la película de acción "Hot Seat", protagonizada por la veterana estrella Mel Gibson, así como de sus expectativas en la industria del espectáculo.

"No me prestaron atención hasta que mi esposa me dio esta increíble plataforma para trabajar", reconoció el entrenador, quien ya contaba con algunas participaciones en videos y series de televisión, entre otros.



"Agradezco eso siempre, pero no olvidemos que he estado trabajando duro y que ya estaba actuando", enfatizó.



Asghari y Spears se conocieron en 2016 cuando trabajaron en el video "Slumber Party" de la cantante y luego se comprometieron el año pasado.