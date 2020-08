Britney Spears inicia batalla legal para no ser controlada por su papá

El medio digital ‘Web24’ reportó que la cantante norteamericana Britney Spears no quiere que su padre vuelva a ser el encargado de controlar sus asuntos comerciales y legales, ya que considera que es mejor que la abogada Jodi Montgomery siga teniendo este rol, que ha desempeñado desde el año pasado.

‘Los Angeles Times’, según documentos oficiales, informó que la artista siente que un “fiduciario corporativo calificado” estaría en mejores condiciones para manejar la responsabilidad.

James Spears fue nombrado custodio de su hija en 2008, después de que Britney, quien en ese entonces tenía 26 años, fue hospitalizada para recibir tratamiento psiquiátrico. Pero el año pasado, luego de sufrir problemas de salud, James cedió la custodia a Montgomery, reportó el diario estadounidense.

La petición de Britney revivió la campaña #FreeBritney, que nació años atrás cuando sus seguidores creyeron que James tenía prisionera a su hija y que la artista enviaba señales crípticas en sus cuentas de redes sociales, que suelen consistir en selfies o bailes en casa, para ser liberada.

Los fanáticos no solo volvieron tendencia de nuevo #FreeBritney, sino que también hicieron protestas en las afueras del Palacio de Justicia de Stanley Mosk en el centro de Los Angeles.

Fans de Britney Spears están gritando FREE BRITNEY en las ventanas de la corte y cantando Oops..! I Did It Again. #FreeBritney pic.twitter.com/n7R9PYPItW — maxi 🏳️‍🌈 (@MaxiTassi) August 19, 2020

Según 'Web24', James Spears interpreta la campaña #FreeBritney como una broma.

En este proceso judicial hay mucho dinero de por medio, ya que Britney cultivó una gran fama gracias a grandes éxitos como 'Oops!... I did it again', 'Toxic', 'Womanizer' y '...Baby one more time', llegando a ser una de las artistas mejor pagadas en 2002, según 'Los Angeles Times'.

Video de '...Baby One More Time', el sencillo más exitoso de la carrera de Britney Spears.

El último sencillo de la que fue la 'Princesita del pop' fue 'Mood Ring', que fue lanzado en mayo y ya cuenta con más de un millón de vistas.

