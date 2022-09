Hace unos meses, Britney Spears se liberó de la tutela legal que le fue impuesta por 13 años. La famosa era controlada por su padre y no podía utilizar sus finanzas, manejar su vida médica o personal.



Desde entonces, la artista ha ido revelando detalles de los horrores que dice haber sufrido bajo este régimen. En su cuenta de Instagram, Britney suele publicar reflexiones sobre sus últimos años y su relación con su familia.



Los fanáticos ya se han acostumbrado a los mensajes de la cantante. Sin embargo, hace unas horas compartió una imagen que fue rápidamente eliminada de sus redes sociales. La fotografía era un pantallazo de una nota escrita en un celular. El texto hablaba de los padecimientos que tuvo bajo el conservatorio y la diferencia entre ella y Jennifer López.



“Me gustaría ver a alguien diciéndole a Jennifer López que tiene que quedarse sentada ocho horas al día, siete días a la semana... Sin carro. Me gustaría ver a un equipo de managers diciéndole a Jennifer López que tiene que aguantar todo lo que yo tuve que aguantar”, manifestó.



La cantante aseguró que Jennifer López no habría sido capaz de soportar los sufrimientos que ella tuvo que pasar en los últimos años. Además, afirmó que la familia de la estrella latina no la maltrató, como lo hizo con ella su propio padre.



“¿Qué creen que habría hecho? Su familia nunca lo habría permitido. Tras casi 14 años recibiendo un ‘no’ por respuesta a todo lo que yo quería... Todo se ha arruinado para mí. Pero la peor parte fue que mi familia me tuvo encerrada en ese lugar durante meses”, continuó Spears.



La estadounidense fue liberada de la tutela el 12 de noviembre del año pasado. Desde entonces, se ha mostrado más tranquila en redes sociales, donde comparte fotos de sus viajes y su romance con su nuevo esposo, Sam Asghari.

La publicación fue eliminada a los pocos minutos. Foto: Instagram: @britneyspears

Su salud mental



En la misma publicación en la que se refirió a Jennifer López, Spears habló de algunos de los vejámenes que sufrió cuando estaba bajo el control de su padre. Una vez más, la artista aseguró que la drogaban con litio.



Reveló que durante años su equipo de seguridad la dejó sin una puerta en su habitación y debía “cambiarse desnuda y ducharse” mientras todos podían verla. Además, según indicó, habrían modificado su medicación para controlarla más fácilmente con otro tipo de drogas.



Estas acciones, aseguró la artista, tuvieron consecuencias en su salud mental. Precisamente, hace unas semanas Britney Spears declaró que aún sufre de depresión y está “traumatizada” por sus experiencias.



"Así que sí, trato de publicar mi mejor aspecto o lo que parece ser la buena vida. Bueno, la verdad es que mi estado de ánimo es mejor, pero siempre estaré traumatizada por mi experiencia pasada de por vida. No hay manera para arreglarme a mí, mis emociones y mi sensibilidad... terapia, todo eso. Creo que necesitaré algún tipo de milagro para mis emociones", admitió la cantante.



Britney también expresó que ya se encuentra en terapia para trabajar en su salud mental. La artista no cuenta con la custodia de sus dos hijos, Jayden y Preston, pero planea conseguirla en un tiempo.

