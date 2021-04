Nuevas publicaciones de Britney Spears tienen confundidos a sus fans

Durante las últimas semanas, los seguidores de la ‘princesa del pop’ se han percatado que en sus publicaciones en Instagram insiste en enviar un ‘mensaje oculto’ al repetir frases relacionadas con el color rojo. Si no es un lápiz labial de ese color, es la imagen de un refrigerador, unos guantes o hasta un gato en una caja roja.

No obstante, la cantante de 39 años no da alguna pista en la que explique la relación entre sus publicaciones y el mencionado color, por lo que algunos de sus fans se han mostrado bastante desconcertados en los comentarios de la cuenta de Instagram que acumula más de 29 millones de seguidores.



En el video, publicado este martes, se observa a la cantante bailando y ‘dando vueltas’ en su casa con una prenda superior de color rojo. La pieza audiovisual está acompañada del siguiente mensaje: “Calentando para Rojo, gente.

Me siento como si estuviera en la jungla actuando aquí en mi casa, sin (arreglarme) el cabello ni maquillaje. Puedes ver los cambios de velocidad hacia el final ... De hecho, me gusta y giro más rápido cuando mi cabello está hecho un desastre. PD: esto se hizo hace 30 minutos”.



A pesar de que parece una estrategia publicitaria que suelen usar los artistas para el lanzamiento de un nuevo estreno musical, los fanáticos descartan esta opción, pues la intérprete de ‘Toxic’, aseguró que no retomaría su carrera musical hasta no tener las riendas de su vida y de su carrera.



Aquí su última publicación en Instagram

Desde 2008, su padre, Jamie Spears, lleva siendo el tutor legal de su hija por los supuestos problemas de salud mental de la cantante. Jamie controla la vida de Britney no solo en el aspecto financiero, sino en casi todo el sentido de la palabra: a sus 39 años, la artista no puede conducir, votar, casarse, tener hijos, contratar a su propio abogado, o hablar sobre esta tutela en público sin el permiso de su padre. Incluso debe pedir permiso para utilizar su teléfono móvil, por lo que los fanáticos de la artista incluso piensan que su padre está detrás de las extrañas publicaciones de Britney.



La vida de la ‘princesa del pop’ ha estado en el ‘ojo del huracán’ desde siempre, pero sus polémicas apariciones en redes sociales, así como la publicación del controversial documental 'Framing Britney Spears', publicado por 'The New York Times’, la han vuelto a poner en el radar de la farándula, tras su batalla legal por su patrimonio.



La cantante de éxitos como ‘Baby one more time’ y ‘Stronger’ se refirió al comentado documental sobre su vida como súper estrella del pop: “No vi el documental, pero por lo que vi, me sentí avergonzada bajo la luz en la que me pusieron (...) Lloré durante dos semanas y bueno… ¡Todavía lloro a veces!”, escribió.



Y añadió: "He estado expuesta toda mi vida actuando frente a la gente. Se necesita mucha fuerza porque siempre he sido tan juzgada... insultada... y avergonzada por los medios... y todavía lo soy hasta el día de hoy”, comentó Spears en sus redes.

