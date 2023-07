Britney Spears hizo un gran cambio en su cuenta de Instagram, la red social en la que prefiere compartir algo más creativo y momentos íntimos de su vida.



La cantante ha pasado momentos controvertidos y en esta cuenta ha publicado todo tipo de imágenes sobre sus aventuras y actividades diarias que van desde visitar la playa, bailar, cantar e incluso mostrar su cuerpo desnudo.

(Le puede servir: La absurda historia de la joven que vive como una bebé, duerme en cuna y usa pañales).

De estar usando sus redes sociales constantemente, Britney, de manera inesperada, cerró su cuenta, bloqueando y eliminando todo contenido que había publicado en Instagram.



Los fanáticos empezaron a crear todo tipo de teorías especulando la razón por la cual había cerrado su cuenta, exponiendo estas en varios perfiles de Twitter.



Debido a esta decisión, los fans empezaron a preocuparse y comenzaron a preguntarse: “¿Por qué desactivó la cuenta de Instagram Britney Spears?”.

(Le puede ayudar: El extraño caso del investigador de fenómenos paranormales que nunca más apareció).

Un fanático expresó realmente su preocupación, afirmando: “realmente quiero que Britney explique por qué constantemente desactiva su instagram cada dos semanas y luego regresa. Otro dijo: “¿Dónde está?, ¿Dónde está?, Britney desactivó su Instagram”.



Britney Spears lanzó recientemente una canción llamada ‘Mind Your Mind’, con el cantante y productor Will. i.a.m, y no obtuvo la aceptación esperada por parte de los fanáticos, incluso algunos aseguraron que la reacción del público a la canción fue el motivo por el que cerró su cuenta de Instagram.

(Le puede gustar: Conozca reveladores detalles de la novela 'Ana de nadie' en su recta final).

El padre de Britney Spears renunciará a ser su tutor, según medios de EE. UU.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Final 'Desafío The Box 2023': Este fue el equipo que más lideró la competencia

Raúl Gasca reveló que 'Pancho', el chimpancé, ya se había escapado antes

¿Se puede tener sexo en el espacio? Científicos dicen que se debe aprender