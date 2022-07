El drama familiar que vive Britney Spears parece no tener fin, en varias ocasiones la cantante ha aprovechado sus redes sociales para arremeter en contra sus seres queridos a quienes acusa de haberse aprovechado de ella, maltratarla y hasta haber gozado de su fortuna durante el tiempo que su padre fue su tutor legal.



Hace unas horas, la actriz volvió a tocar el tema y en esta ocasión, además de dar su versión de los hechos, compartió una serie de capturas de pantalla en las que muestra partes de una conversación que sostuvo con su madre en el 2019, y en la que le pedía ayuda, ya que aseguraba que en el centro de salud mental donde se encontraba estaban tratando de matarla.



De acuerdo con las palabras escritas por Britney, jamás recibió ningún tipo de respuesta, sin embargo; su madre, Lynne Spears, rechazó que esto fuera verdad y publicó algunas pruebas que demuestra que sí estuvo al pendiente de su hija.



“Britney, también tengo todas las conversaciones completas. Me duele que sientas que las personas que más te aman te traicionaron”, compartió la mamá de la cantante en un mensaje en el que le suplica que la deje acercarse a ella.

“Abusaste de mí" dice Britney a su madre

La “princesa del pop” dijo que no está interesada en una reconciliación con su familia, luego de compartir un mensaje en su cuenta de Instagram donde llama “hipócrita” a su mamá y sostiene que le daba preferencia a su hermana, Jamie Lynn Spears.

“Oye mamá, ¿ya le dijiste a todos que me escondías el café todas las mañanas? ¿Les dijiste que me despertaba cada mañana buscando café y no habían fotos mías en la cocina, solamente de Maddie y Jamie Lynn? Todas las mañanas yo ponía una foto en la que salíamos juntas y tú la escondías antes de que me despertara”, escribió la cantante.



Además, reveló que cuando comenzó la demanda en su contra, su madre salía a beber con la esposa de su hermano mientras ella debía quedarse en casa encerrada.



“¿Les dijiste que me hiciste ir a tres juntas semanales de Alcohólicos Anónimos aunque nunca tomé? Y después ibas y fingías ser una madre responsable en la iglesia en Louisiana. ¡Es un chiste! Me arruinaste todo. No me mandabas mensajes“, detalló Britney.



Por su parte, la intérprete no se ha pronunciado al respecto; pero sí decidió borrar los mensajes que había publicado.

*Con información de El Universal (México) / GDA