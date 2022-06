Las autoridades del condado de Ventura, en California, dictaminaron la lectura de cargos contra Jason Alexander, exesposo de la cantante Britney Spears, por haber entrado a interrumpir la boda de la celebridad de manera violenta el pasado 9 de junio.



Según acota el tribunal, se acusó a este hombre de allanamiento, agresión, vandalismo y acecho, por lo se le fue impuesta una orden de alejamiento que no debe ser menor a los 100 metros de distancia durante tres años. Además, de estar recluido en la comisaría y pagar una fianza de 100 mil dólares (397 millones de pesos).

Jason Alexander, exesposo de Britney Spears. Foto: Instagram: @jason.allen.alexander

Reportes oficiales aclaran, que Alexander habría entrado a la casa de la intérprete el día de los preparativos de la boda armado con un cuchillo, por lo que la celebración tuvo que cancelarse mientras la seguridad del lugar retiraba al 'intruso' del evento.



Richard Eubeler, quien es integrante del grupo de seguridad de Spears, también quedó protegido con la medida restrictiva, pues fue uno de los guardias que tuvo contacto directo con Jason al momento de retirarlo de la celebración.



Entre tanto, la medida no ha sido concedida al esposo de Britney, Sam Asghari, pues según acota Erin Meister, fiscal del caso, no hubo una amenaza directa contra él, además de que no ha sido solicitada.



Spears y Alexander estuvieron casados sólo por 55 horas. Su divorcio estuvo permeado de un sin fin de especulaciones que al día de hoy no han podido ser aclaradas.

¿Y si paga la fianza?

Llegado el caso de que pague sus obligaciones con la justicia y quede en libertad, el fiscal ordenó interponer libertad condicional al acusado. Este será monitoreado con un brazalete electrónico durante las primeras 48 horas, luego de salir del reclusorio.



Así mismo, no podrá portar ninguna arma durante el periodo que dure la sanción de alejamiento. En caso de tener alguna, deberá reportarla a las autoridades o podrá ser acusado de porte ilegal.

Antecedentes de Jason Alexander

A principios de 2021, fue enviado a prisión por ser hallado conduciendo bajo los efectos de sustancias psicoactivas. FACEBOOK

TWITTER

No es la primera vez que Alexander se encuentra inmiscuido en un problema de este calibre, pues ya tenía una orden de alejamiento que le impedía acercarse a la cantante.



Según pudo relatar el diario ‘New York Post’, medio que tuvo acceso a la caución, esta persona ya había vulnerado la seguridad de la intérprete para allanar su hogar en reiteradas ocasiones. Sus acciones ya le habrían costado ser judicializado, pero constantemente incumplía las medidas de la justicia.



Por otro lado, el comportamiento de Jason Alexander ha generado que el juez no le haya dado cabida a alegar la condena. Otra mujer, que permanece anónima por motivos de seguridad, también interpuso una restricción de acercamiento por acoso y allanamiento.



En este caso, la sanción también fue incumplida provocando que las autoridades le interpusieran un periodo de libertad condicional. Así mismo, a principios de 2021, fue enviado a prisión por ser hallado conduciendo bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

