El pasado miércoles 6 de julio, Britney Spears fue nuevamente noticia, después de haber estado por fuera del foco de los medios de la farándula por algún tiempo.



La cantante se encontraba en un restaurante en Las Vegas cuando fue abofeteada por uno de los guardaespaldas del joven jugador francés de la NBA Víctor Wembanyam.

El suceso ha sido reportado por diferentes medios estadounidenses, en los cuales se presentan las versiones de cada uno de los implicados, así como también las autoridades locales tienen una versión imparcial de la situación, tras recibir una llamada de alerta por agresión.



Los oficiales reportaron que recibieron una llamada por agresión desde el casino del restaurante Catch, lugar en donde el basquetbolista se encontraba cenando y Spears llegó al lugar con otros acompañantes, entre ellos su esposo Sam Asghari.



Como cualquier fan del jugador francés, Britney Spears decidió acercarse a la mesa de Wembanyam, para según los medios, contarle lo mucho que lo admira y tal vez perdirle un autógrafo y una foto, sin embargo, un guardia de seguridad se acercó a la artista para evitar que se aproximara al jugador y luego la abofeteó.



Según un testigo de TMZ "las gafas de Spears volaron de su cara y se estrellaron contra el suelo''. Luego, la cantante retrocedió y volvió a su lugar con las personas con las que asistió al restaurante.



Seguidamente, según otras versiones el guardia se acercó a la mesa de Spears y le ofreció disculpas por el incidente, sin embargo, la 'princesa del pop' aseguró que nadie se ha disculpado por el suceso y que aún sigue esperándola.



Así mismo, el esposo de Britney, Sam Asghari, también se refirió al incidente en las historias de su perfil de Instagram, asegurando: "Me opongo a la violencia en todas sus formas, especialmente si no hay una justificación por tener que defenderte a ti mismo o a alguien que no puede''.



Por otra parte, el basquetbolista Wembanyam se refirió a la situación expresando que no sabe bien lo que pasó, pero que sintió que Spears lo agarró por detrás: ''No vi lo que pasó porque iba caminando hacia delante y me dijeron: ‘No pares’. Pero esa persona me agarró por detrás, no me tocó el hombro, me agarró por detrás, y la seguridad la alejó. No sé con cuánta fuerza, la verdad. Pero la seguridad la echó fuera. No me paré para poder llegar y disfrutar de una cena agradable''.



Britney utilizó las redes sociales para referirse al hecho y definió esta experiencia como 'traumática': ''Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí. (...) Decidí aproximarme a él y felicitarle por sus éxitos. Era realmente alto así que le toqué en el hombro para llamar su atención. Soy consciente de las declaraciones del jugador cuando dice que le ‘agarré por detrás’, pero simplemente le toqué el hombro. Su guardia de seguridad me pegó en la cara sin mirar atrás, frente a una multitud. Casi derribándome y tirándome las gafas'', aseguró la cantante en la publicación que ha recibido más de 200 mil me gusta, pero ningún comentario.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

