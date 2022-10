Desde que Britney Spears ganó la batalla judicial contra su padre se ha visto envuelta en diferentes polémicas. La cantante suele utilizar sus redes sociales para hacer comentarios sobre diversos temas que rápidamente se vuelven virales. En esta ocasión, la cantante publicó un mensaje en el que critica a las personas que están en desacuerdo con exhibir sus cuerpos en internet.



Aunque, este no iba dirigido a alguien en particular, varios internautas los han asociado con Selena Gómez, debido a las referencias que hace sobre el discurso de ella en los AMAS del 2016 y el video de ‘Ice Cream’ que hizo con el grupo surcoreano ‘BlackPink’.

La intérprete de ‘Lose You To Love Me’ ganó en el 2016 el premio a la ‘Artista Femenina Favorita’ y en su discurso de agradecimiento comentó que estaba en desacuerdo con la exhibición de los cuerpos en las redes sociales, ya que podría generar ansiedad a algunas mujeres.



“Tenía que parar porque lo tenía todo y por dentro estaba destrozada. Mantuve la compostura para no decepcionaros. Pero me pasé de la raya tanto que me decepcioné a mí misma. No quiero ver nuestros cuerpos en Instagram. Quiero ver lo que hay aquí (señalando su corazón). Quiero dar las gracias a mis fans porque son tremendamente leales. No sé qué he hecho para merecernos. Si están rotos, no tienen que continuar rotos”, expresó en su momento.



Ahora bien, ‘La princesa del pop’ comentó en su cuenta oficial de Instagram que no le parecía congruente hablar de no exhibir los cuerpos y a su vez subir un video en que la connotación sexual estaba presente.

Britney Spears ataca a Selena Gomez por su discurso en los AMAs en 2016 y el video ‘Ice Cream’ con Blackpink. pic.twitter.com/29xndKYabg — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) October 26, 2022

"¿No te encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes recibiendo premios y hablan sobre sus creencias acerca de no mostrar sus cuerpos en Instagram? Dicen 'esto NO es algo que yo haría', pero esas mujeres son las mismas que hacen vídeos con un presupuesto de 4 millones de dólares sobre chupar y lamer helado casero!!!!", escribió Britney en una publicación que después de un tiempo eliminó.



Además, agregó: “Entonces, la próxima vez que vea a alguien con un video de gran presupuesto chupando piruletas, pero dando discursos justos avergonzando a otras mujeres por exponer sus cuerpos, me gustaría decirles a esas personas que no sean hipócritas mientras chupan su piruleta con un ENORME presupuesto”.



Los usuarios de Twitter y de Instagram relacionaron el mensaje con el video de ‘Ice cream’ de Selena Gómez y ‘BlackPink’y rápidamente salieron a defender a sus artistas.



Sin embargo, estas reacciones se encuentran divididas ya que hay personas que defienden a Britney argumentando que ella no se encuentra bien en su salud mental. Hasta el momento, la creadora de ‘Rare Beauty’ no se ha pronunciado al respecto pero se evidencia que la dejó de seguir en Instagram.

