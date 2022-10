La cantante pop Britney Spears ha sido tendencia en los últimos días por las nuevas acusaciones que ha lanzado en contra de su padre, James Parnell Spears, al asegurar que él la insultó y la trató “como a un perro”.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de ‘Criminal’ y ‘Baby One More Time’ lanzó fuertes acusaciones en contra de su padre, quien fue su tutor legal desde el 2008 hasta el 2021. La artista, además, hizo otros señalamientos en contra de toda su familia, al indicar que “le arruinaron su vida”.



(Lea también: Britney Spears le respondió a su madre con un mensaje subido de tono

Él me decía que el cuerpo de mi novio era perfecto y que yo necesitaba trabajar en el mío porque yo no estaba ejercitada... ¿Qué padre le dice eso a su hija? FACEBOOK

TWITTER

La cantante realizó cinco publicaciones sobre el tema, en donde reveló más detalles de los 13 años en los que James Spears fue su tutor legal, situación que le permitió controlar todos los aspectos en la vida de la cantante, tanto sus finanzas como decisiones laborales y personales.

"Lo diré hasta el día que me muera... ¡¡¡mi familia arruinó mi vida!!! (...) Ellos me trataron como a un perro!!! (...) Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo MÁS FEO, el MIEDO de estar asustada por lo que él haría (...) ¡¡¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!!! (sic)”, confesó Spears.

En medio de las revelaciones, la estrella pop indicó también que su padre la comparó en un momento con uno de sus exnovios y le hacía duros comentarios sobre su apariencia física.



“Él me decía que el cuerpo de mi novio era perfecto y que yo necesitaba trabajar en el mío porque yo no estaba ejercitada... ¿¿¿QUÉ PADRE LE DICE A SU HIJA QUE SU NOVIO TIENE UN CUERPO PERFECTO??? Y que yo tenía mucho trabajo que hacer??? Siempre mi familia me hizo sentir que no era suficiente (sic)”, continuó la cantante de ‘Crazy’.



(Puede ser de su interés: Britney Spears dijo que Jennifer López no soportaría todo lo que ella vivió).

El inicio de sus confesiones

Según el medio ‘TMZ’, el pasado mes de junio, James Spears inició un proceso por presunta difamación en su contra, precisamente por varias de las acusaciones que ha lanzado su hija.



El padre de la cantante habría presentado varios documentos legales y solicitó que Britney sea puesta bajo juramento por las declaraciones que ha realizado contra él en sus redes sociales y en el próximo libro en el que trabaja la cantante sobre estos hechos.

Ante esto, el abogado de Britney Spears, Matthew Rosengart, señaló en una entrevista en el medio ‘Page Six’ que “el señor Spears continúa deshonrándose, especialmente tras estas declaraciones tontas y desacertadas, que están plagadas de errores y falsedades, como él mismo sabe”.



(Siga leyendo: Cara Delevingne reaparece en público, en medio de rumores sobre su salud).



Desde que terminó la tutela legal, ‘La Princesa del Pop’ se alejó de su familia e, incluso, ellos no estuvieron presentes en su boda con el modelo y actor Sam Asghari.

Más noticias

¿Britney Spears y el príncipe William tuvieron un romance? Esto dijo la artista

Las causas que habrían hecho que Britney Spears perdiera el amor de sus hijos

Britney Spears se declara atea

Britney Spears: 'Estaba asustada y rota'

Tendencias EL TIEMPO