La cantante Britney Spears espera su tercer hijo. La estadounidense sorprendió a sus seguidores y al mundo de la farándula al anunciar que tendrá un bebé con Sam Asghari, modelo y actor.

La intérprete de 'Baby One More Time' compartió la noticia mediante su cuenta de Instagram con una sencilla fotografía y una anécdota particular. Según contó, regresó de un viaje y notó que algo no estaba normal con su estómago.



"Pensé: 'Caramba... ¿qué le pasó a mi estómago?' Mi esposo dijo: '¡No, estás embarazada de comida!' Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé", bromeó en la red social.



Spears, de 40 años, está muy emocionada, pues dijo que su bebé está creciendo. Eso sí, aseguró que no saldría de su casa con frecuencia para evitar que los paparazzi le tomen fotografías y prevenir problemas de salud como los que tuvo años atrás antes de dar a luz.



"Cuando estaba embarazada tuve depresión perinatal. Tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces. Algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro", precisó.

La tutela

La artista libró una batalla judicial con su padre, Jamie Spears, para levantar la tutela que este tenía sobre ella y por la cual podía controlar distintos aspectos de su vida económica e incluso reproductiva.



Durante 13 años, Spears no pudo tomar decisiones por su cuenta. Además, fue obligada a usar métodos anticonceptivos, según reveló en las audiencias.



"Quiero terminar esta tutela que me está haciendo más mal que bien. Merezco tener una vida, he trabajado toda mi vida. Merezco tener un descanso de dos o tres años", mencionó.



También dejó clara su intención de formar una familia al lado de Sam Asghari, de 28 años: "Quiero poder casarme y tener un bebé. Tengo un DIU dentro de mí para no quedar embarazada, pero (mi equipo) no quiere que tenga más hijos", reveló.



Tras la compleja situación, la jueza le dio la razón y ordenó el fin de la tutela con efecto inmediato en noviembre de 2021. De esta manera, la intérprete de 'Toxic' inició, prácticamente, una nueva vida.

Manifestantes reclamaron el fin de la tutela en Los Ángeles. La campaña #FreeBritney movilizó cientos de personas en el mundo y en las redes. Foto: AFP

¿Quién es Sam Asghari?

La llamada 'princesa del pop' conoció a Sam Asghari en 2016 cuando grababan uno se sus sencillos musicales: 'Slumber Party'.



El joven nació en Irán, pero llegó a Estados Unidos a establecerse como entrenador personal, modelo y actor.



El romance de ambos tomó vuelo desde entonces, pese a que la artista estuviera bajo la tutela de su padre. Se volvió frecuente verlos juntos en fotografías que compartían en sus redes sociales, en las cuales Spears siempre ha dijo que Asghari llegó a su vida a brindarle estabilidad.



"Quiero una familia contigo. Quiero todo contigo", escribió a principios en una imagen en la que tienen un atardecer de fondo.

La pareja anunció su compromiso en septiembre de 2021. Spears subió un video a Instagram luciendo un anillo mientras sonreía a la cámara al lado de Asghari.



"No lo puedo creer", comentó. Todavía no se han casado, pero se espera que con esta nueva noticia de un bebé en camino puedan fijar una fecha para la tan anhelada boda.



