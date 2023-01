Hace unos días la cantante estadounidense Britney Spears volvió a ser centro de críticas tras difundirse un video suyo en un restaurante, a donde acudió con su actual esposo. Sin embargo, no se les ve del mejor humor, pues tras un intercambio de palabras él se levanta de la mesa y sale del lugar dejándola sola.



‘TMZ’ reportó que la intérprete estaba “diciendo algarabías” y se comportó como una “maniaca”.

Luego, apareció en su Instagram con un nuevo tatuaje de un corazón, a la vez que recordó algunos momentos vividos junto a Justin Timberlake, por lo que para algunos no fue difícil atar cabos.



¿El tatuaje fue inspirado en su amor del pasado? No, con toda seguridad Spears explicó que una cosa no tiene nada que ver con la otra y que solo se tatuó “porque así lo quiso”.

Y después de estar en medio de los rumores mencionados, la cantante tomó una radical decisión: cambiar su nombre. Ahora se hace llamar River Red y para hacerlo más oficial modificó la descripción de su Instagram dejando claro que la era de Channel 8 acabó.



Por supuesto, muchos se preguntaron si había un mensaje encriptado y tal parece ser que sí.



‘River Red’ es una película del director Eric Drilling que se estrenó en 1998 y ojo a la trama: “Un hombre experimenta sentimientos de culpa, después de que asesinó a su abusivo padre para proteger a su hermano menor”.



Hay quienes encuentran relación entre el filme y lo vivido en la familia Spears. Recordemos que Britney tiene una hermana menor llamada Jamie Lynn, que también saltó a la fama siendo muy joven, y se distanció de ella después del juicio tan mediático que terminó en noviembre de 2021.



En este pidió liberarse de la tutela de su padre, quien controlaba cada aspecto de su vida.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS