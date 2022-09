La reciente muerte de la reina Isabel II tiene a toda la familia real británica bajo la mira de los medios de comunicación y las redes sociales, sobre todo porque tras el ascenso del rey Carlos III los rumores que giran alrededor de su matrimonio han vuelto a salir a la luz pública.



Sin embargo, el nuevo soberano no es el único al que le han sacado sus ‘trapitos al sol’, pues en las últimas horas ha estado circulando una historia que involucra al príncipe William, primero en la cadena de sucesión, con una princesa, pero de la música pop: Britney Spears.



En 2002, la intérprete de ‘Gimme More’ asistió como invitada de honor al célebre programa de Frank Skinner. Allí confesó que había mantenido una conversación por email con el ahora príncipe de Gales. Es más, el monarca la invitó a salir durante una de sus giras por el Reino Unido.



Sin embargo, todo parece indicar que el que podría haberse convertido en uno de los amoríos más mediáticos del planeta quedó en el olvido, pues jamás llegaron a encontrarse o a verse en persona. No obstante, la misma cantante afirmó que sus conversaciones tenían unos “tonos románticos”.



De izq. a der., el príncipe Jorge, Kate, el príncipe Luis, el príncipe William y la princesa Charlotte, en Berkshire, Gran Bretaña. Foto: EFE

De acuerdo con ‘Daily Mail’, hace pocos años la biografía de Christopher Andersen dio más detalles en su libro donde habla a fondo de la vida de William, Kate, Meghan y Harry. En sus palabras, las celebridades habrían intentado verse en algunas ocasiones, probablemente para tener una cita. De hecho, hablaron hasta por teléfono, pero aquello nunca pudo concretarse.



Para ese entonces, la estadounidense se encontraba en el momento más álgido de su carrera, ya que tenía dos sencillos en el top de canciones más escuchadas en el planeta: ‘Baby One More Time’ y 'Oops! I Did It Again’, temas que cuentan con 749 y 383 millones de reproducciones en YouTube, respectivamente.



Por su parte, el príncipe William se encontraba terminando sus estudios en habilidades políticas, una faceta que muy probablemente le puedan servir en el futuro si llega a ser el nuevo rey de Inglaterra.



Actualmente, William se encuentra casado con Kate Middleton, con quien tiene tres hijos: el príncipe Jorge, el príncipe Luis y la princesa Charlotte. Por el contrario, Spears se casó en junio del presente año con el empresario Sam Asghari, aunque tuvo dos hijos, Preston (16) y Jayden (15), con Kevin Federline.



