Este jueves hubo una fuerte polémica en redes sociales por cuenta de un video que publicó la cantante Briella, reaccionando a la colaboración entre Shakira y Bizarrap para la 'Music Sessions #53'.



La venezolana señaló que muchos de sus fanáticos le estaban escribiendo, señalando una similitud entre su canción 'Solo tú' y la 'tiradera' de Shakira contra su ex, Gerard Piqué.

En este sentido, la cantante juntó los pedazos en los que se presentaría la similitud y lo dejó abierto a la interpretación de su audiencia. Por su parte, no señaló que se tratara de un plagio, pero sí que utilizaron su música como "inspiración".



“De verdad, si mi canción fue utilizada como inspiración, si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí, como compositor, eso vale demasiado”, señaló.



También expresó que desde pequeña ha sido seguidora de la barranquillera: “Ella ha sido una inspiración. (…). Esto no lo hago para buscar problemas. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizarrap. Estoy en ‘shock’, no sé qué hacer”.



“Mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok”, destacó, mostrando que uno de los videos publicados en la plataforma superó los ocho millones de reproducciones.



Aunque muchos la apoyaron, señalando que sí hay una similitud, otros tantos la criticaron fuertemente en redes sociales, haciendo que la cantante, cuyo nombre de pila es María Gabriela Otaiza, se pronunciara de nuevo.



Lo hizo en el programa 'Al rojo vivo', de Telemundo, durante la grabación del video de un nuevo sencillo. Allí respondió si considera tomar acciones legales contra Shakira y Bizarrap, cómo se está sintiendo frente a esta polémica y qué le diría a la barranquillera si la viera en persona.



"Este video escaló a un nivel que no pretendía ni esperaba. En este momento sí tengo sensaciones muy diversas", comenzó diciendo la artista frente a la tormentosa polémica que terminó despertando su publicación.



Sobre la supuesta similitud de las canciones, la joven recalcó que podría ser una coincidencia musical, pero no descartó la idea de que la colombiana y el productor argentino se hubieran inspirado en su canción.



"Realmente, pueden ser muchas cosas. Siento que en la música ya todo está inventado, pero la casualidad es muchísima. Es una similitud que mis seguidores notaron al instante; yo tengo una comunidad que no es tan grande, pero tampoco tan pequeña, e inmediatamente mis redes comenzaron a llenarse de mensajes privados con respecto a esto".



Igualmente, fue enfática en que no quiere acusar ni 'irse en contra' de dos artistas que admira. "Por Shakira siento mucha admiración. De hecho, en unas entrevistas anteriores, he dicho que cuando estaba en preescolar me paraba en las mesas a bailar y decía 'Yo soy Shakira' porque ha sido una artista referente".



En cuanto a qué esperaría de esta situación, Briella no habló de acciones legales, pero sí señaló que el gustaría recibir el crédito en caso dado de que se trate de una inspiración.



"Si realmente esto es inspiración o si alguno de los compositores involucrados escuchó mi canción y coincidimos en esa melodía, para mí sería un honor increíble tener algún tipo de crédito allí, pero no es mi intención atacar", señaló.



Sobre qué le diría a Shakira, Briella señaló: "Le diría que es mi inspiración, más que nada por el hecho de que ella también, durante toda su carrera, ha sido también compositora. Más allá de discutir, le hablaría de mujer a mujer porque siento que en esta industria las mujeres la tenemos un 'poquito' más difícil en algunas cosas y siento que yo le pediría consejos de alguien tan increíble como ella".