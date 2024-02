Brian May reveló cuál es el motivo de su 'odio' a David Bowie tras 'Under Pressure'

En una reveladora entrevista concedida a 'Top Guitar', Brian May, el distinguido guitarrista de Queen, descorrió el velo sobre el tumultuoso proceso creativo detrás del emblemático dueto 'Under Pressure' con David Bowie, una pieza que, a pesar de su éxito posterior al lanzamiento en 1981, estuvo marcada por desafíos significativos en el estudio.



May contó las dificultades que surgieron al combinar talentos tan formidables en un espacio compartido.

"David era una fuerza creativa increíble. Pero no se pueden tener tantas fuerzas creativas increíbles en la misma habitación. Empezó a ponerse muy difícil. ¡Y alguien tenía que ceder!", relató May, evidenciando la complejidad de las dinámicas entre personalidades artísticas dominantes.



El guitarrista también confesó su insatisfacción con la versión final de 'Under Pressure', debido a la decisión de Bowie de omitir ciertas partes de May, afectando así su relación con la obra.

Así fue la compleja grabación de 'Under Pressure'

La colaboración para 'Under Pressure' se gestó en una sesión nocturna de estudio, impulsada por la comida y las bebidas.



May compartió cómo la evolución de la pieza se alejó de un sonido inicial similar al de The Who, algo que inicialmente le había entusiasmado.



"Fue después de comer y tomar muchas bebidas", rememoró May, agregando que, "Una de las primeras versiones sonaba como The Who, y estaba enormemente impulsado por acordes". Esta anécdota ilustra la experimentación y el flujo de ideas entre los artistas.

Duetos más, duetos menos.

Ninguno tan glorioso como el de Queen y David Bowie para crear “Under pressure”.

30 años y no ha existido quienes les hagan sombra. pic.twitter.com/8XQc3U5SaH — Panquecita 🍞 (@HornitoDePanque) November 26, 2021

El proceso se tornó "muy difícil" debido a las divergentes visiones sobre la mezcla de la canción.



May reveló, "Esa fue la primera y única vez en la que me retiré, porque sabía que si no lo hacía, iba a haber una pelea". Esta tensión refleja los retos de colaborar en un espacio creativo compartido, especialmente entre figuras tan prominentes como Freddie Mercury y David Bowie.



En cuanto a la grabación, May utilizó una técnica de guitarra eléctrica en el riff principal, adoptando un "estilo arpegiado".

Un dia como hoy pero en el año 1981 Queen y David Bowie ocuparon el primer lugar en el Reino Unido, con: “Under Pressure”. Esta canción representó la primera colaboración de Bowie con otro artista discográfico.#YalıÇapkını #SeyFer pic.twitter.com/qAvGUTOifV — Glo Molinas✨ (@Glo_Molinas) November 21, 2022

No obstante, expresó su descontento porque "eso nunca llegó a la mezcla. Lo que usaron fueron los bits acústicos que se hicieron primero como una especie de demostración". Esta discrepancia entre su visión y el producto final alimentó su apreciación ambivalente hacia la canción, a pesar de reconocer su éxito y aceptación por parte del público.



"Para ser honesto, nunca me gustó la forma en que se mezcló la canción", puntualizó.

Sabía que si no lo hacía, iba a haber una pelea. FACEBOOK

TWITTER

'Under Pressure' se destacó rápidamente tras su lanzamiento, llegando a ser una pieza altamente aclamada por crítica y público, evidenciando la capacidad de superar las dificultades internas para crear una obra maestra.



La canción no solo se ubicó en lo más alto de las listas en el Reino Unido y otros países, sino que también se consolidó como un clásico, reafirmado por su presencia en las listas tras el fallecimiento de Bowie en 2016.



La interpretación de 'Under Pressure' por David Bowie, Annie Lennox y Queen en el concierto homenaje a Freddie Mercury en 1992, destacó como un momento histórico, evidenciando el legado perdurable de la canción y su resonancia emocional entre los fanáticos y más allá del ámbito musical.

#TalDíaComoHoy 😃



📅 El 26 de octubre de 1981 se publicaba el single 'Under Pressure' de Queen y David Bowie.



💡 La canción fue tocada en cada concierto de Queen hasta el final de las giras con Freddie Mercury en 1986.



¡Es nuestra canción del día! 😉 pic.twitter.com/LeiTVyOZdH — Las Mañanas KISS (@lasmananaskiss) October 26, 2023

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de La Nación y contó con la revisión de una periodista y un editor.