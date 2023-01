El actor Brendan Fraser sorprendió al público con su regreso a la pantalla grande, entre lágrimas el actor agradeció a Darren Aronofsky, Hong Chau y Sadie Sink, por haberlo elegido para la película 'La ballena' y hacer posible el renacimiento de su carrera.

Brendan Fraser es condiderado como la estrella de Hollywood de la década de los 90, participó en cintas como 'George de la selva' y 'La momia', tras su gran reconocimiento en la industria, desapareció.



Su ausencia en la pantalla se dio por siete años, pues tuvo que ser intervenido en varias ocasiones por lesiones en su cuerpo como traumatismos en sus rodillas, disco espinal y costillas, además de problemas en sus cuerdas vocales.



(Siga leyendo: ¿‘Westcol’ tiene un nuevo amor? Se le vio muy cariñoso con la ‘influencer’ Valka).

Estas lesiones causaron que Fraser se alejara de las pantallas y tuviera una crisis económica, perdiendo así su reconocimiento en Hollywood.



El Darren Aronofsky contactó al actor después de verlo por casualidad en el traíler de una película brasileña de bajo presupuesto y en 2020 empezaron a rodar 'La ballena', para este papel el Brendan Fraser tuvo que subir 130 kilos para poder interpretar al personaje.



(Además: Los malos hábitos que tenían Bill Gates y Elon Musk antes de ser exitosos).

En esta cinta, Fraser, da vida a Charlie, un profesor de inglés con obesidad mórbida que trata de recuperar su relación con su hija. Su papel le ha permitido ser reconocido por la crítica; primero con una nominación a los Globos de Oro y este domingo 15 de enero con la entrega del premio a mejor actor en la 28 edición de los Critics Choice Awards.



En esta última entrega el intérprete dio un discurso que emocionó a los asistentes a la ceremonia y a sus seguidores: “Gracias por este gran honor. Esta película trata sobre el amor, la redención y sobre encontrar la luz en un lugar oscuro. Tuve mucha suerte de trabajar con un gran reparto. Me ha llevado 32 años llegar hasta aquí", inició entre lágrimas.



(Siga leyendo: Matías Mier, ex esposo de Melissa Martínez, abandona Colombia).

Brendan Fraser gana el premio a mejor actor en los #CriticsChoiceAwards por #TheWhale este señor se merece todo y su discurso es el que más me ha podido emocionar ♥️♥️♥️♥️ Muchísimas felicidades Fraser pic.twitter.com/dHlzlnkmwm — La batcueva del cinéfilo 🦇🌆 (@brucebatman007) January 16, 2023

"Estaba perdido y fuiste tú (Aronofsky) quien me encontró. Como los mejores directores lo único que me dijiste fue decirme hacia adónde ir para que llegara donde tenía que estar. Si has tenido problemas como Charlie, de obesidad, de momentos oscuros, pero tienes la fuerza de ponerte en pie y dirigirte hacia la luz te sucederán cosas buenas", finalizó.



Este emotivo discurso causó que todos los asistentes a los Critics Choice Awards aplaudieran de pie al actor.

Más noticias:

¿Para mortificar a Shakira? Clara Chía reaparece tras la canción

Yailin ‘la más viral’ publicó la primera imagen del rostro de su bebé con Anuel

La historia de El Rincón del Vago, el portal web a la que muchos copiaban

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS