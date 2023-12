Cómo Brenda Lee, con canción de 1958, destronó a Mariah Carey como reina de la Navidad

En el mundo de la música navideña, Mariah Carey ha sido la indiscutible reina durante décadas con su icónica canción ’All I Want for Christmas Is You’. Sin embargo, después de 65 años desde su lanzamiento, Brenda Lee y su tema navideño de ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ finalmente llegó al número uno en las listas de reproducción.



La canción logró destronar a Mariah Carey y nuevamente convertirse en un fenómeno, incluso décadas después de su debut. "Rockin’ Around the Christmas Tree" ha sido un clásico navideño desde su lanzamiento en 1958.

Durante años, esta pegajosa melodía siempre se ubicó en las listas de reproducción navideñas, aunque siempre se encontraba a la sombra de la dominante ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey. No obstante, el año 2023 marcó un cambio radical en esta dinámica.

La eterna competencia con ‘All I Want for Christmas Is You’

Durante los últimos años, las listas de reproducción en streaming han dado un impulso significativo a ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’, enviándola varias veces al puesto número dos, perdiendo siempre ante el omnipresente éxito de Carey.



No obstante, a sus 78 años de edad, esta leyenda de la música decidió aprovechar las nuevas plataformas digitales como TikTok para mantener su legado musical vigente. Brenda Lee no sólo lanzó un nuevo video para su clásico, sino que también se unió a la popular aplicación de videos cortos, en la cual acumuló seguidores de forma acelerada y se volvió una sensación en la plataforma.

En la primera semana de Navidad de 2023, la cantante finalmente superó a Mariah Carey en la cima de la lista de reproducción, y lo hizo por un margen estrecho, separados por solo un par de millones de reproducciones.

Con 34.9 millones de reproducciones atribuidas a ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ en esa semana, superó a los 32.4 de "All I Want for Christmas Is You", según el servicio de seguimiento Luminate.



‘All I Want for Christmas Is You’ se convirtió en la canción más escuchada en cada temporada navideña, manteniendo su reinado durante los últimos cuatro años hasta ahora.

👉Se llama #BrendaLee y a sus 78 años, le acaba de arrebatar el número uno a la mismísima reina de la Navidad. El mítico "All I want for christmas is you", de #MariahCarey , ya no es el número uno en #EstadosUnidos . pic.twitter.com/IEfMsVw4qe — RevistaMariela (@revistamariela) December 6, 2023

En una entrevista reciente con ‘The New York Times’, Brenda Lee expresó su sorpresa y gratitud por este logro.



"Nunca hubiera pensado ni en mis sueños más locos que 'Rockin’ sería mi canción insignia", dijo la cantante.



La canción que lanzó hace más de seis décadas finalmente alcanzó la cima de las listas de reproducción, demostrando que la música navideña tiene un poder perdurable y que el talento de Brenda Lee sigue siendo relevante.

El logro de la artista con "Rockin’ Around the Christmas Tree" es histórico, ya que esta canción tardó 65 años en alcanzar el número uno en el Hot 100 de Billboard, tras haberse publicado por primera vez en 1958. Este récord desplaza una vez más al clásico de Mariah Carey, que tardó 25 años en lograr el mismo hito.

