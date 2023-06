Cuando suena “Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad”, resulta inevitable no hacerse una imagen mental de ‘Antonella’ junto con su popular grupo de amigas bailando y contoneando las caderas al ritmo de la música.

Detrás de ese personaje arrogante, muchas veces egoísta e independiente, estuvo la actriz argentina Brena Asnicar, quien saltó a la fama internacional de la mano de su papel antagónico en ‘Patito feo’, una telenovela emitida en más de 50 países de América Latina, Europa y Asia.

Nacida el 17 de octubre de 1991 en San Isidro, Buenos Aires, Asnicar tuvo su primer acercamiento con la televisión tras ser seleccionada entre los participantes del reality show infantil ‘Cantaniño’. Antes de sumar fama de manera vertiginosa con la telenovela juvenil, en la que compartió set con Laura Esquivel, fue conductora de ‘Versus’ y del talk show ‘Chicos argentinos’.



Según contó la también cantante, presentadora y diseñadora de modas en diálogo con ‘América TV’, el papel de ‘Antonella’ llegó a su vida gracias a su mánager, a quien anteriormente había recomendado su estilista en una visita a la peluquería.

Brenda Asnicar tenía 15 años cuando apareció en 'Patito feo'. Foto: Televisa internacional

Con una historia atrapante, personajes excéntricos y un elenco de primera, la telenovela no tardó en atraer al público juvenil a lo largo y ancho del mundo. Aún así, y pese al éxito que obtuvo la producción, no todo fueron recuerdos positivos y momentos agradables para los actores.



En entrevista con el programa ‘PH’, de Andy Kusnetzoff, la actriz confesó que fue víctima de acoso por parte de un compañero del elenco, a quien posteriormente denunció su colega Thelma Fardin y quien dio vida a ‘Josefina Beltrán’ en el drama adolescente.



“Si bien todos recordamos el programa con muchísimo cariño, hoy a lo lejos vemos todo muy diferente. Cuando sos niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder”, expresó Brenda hace un tiempo en un reportaje para la revista ‘Para ti’.

¿Qué fue de Brenda Asnicar después de ‘Patito feo’?

Aunque Brenda Asnicar adquirió fama y reconocimiento por su antagónico en ‘Patito feo’, su carrera siguió cosechando frutos aún cuando la telenovela dejó de emitirse a unos años de su lanzamiento.



De acuerdo con el canal de televisión argentino ‘TN’, Asnicar dejó a un lado a ‘Antonella’ y participó en la serie ‘Sueña conmigo’ (2010), un año después apareció en la segunda temporada de ‘Los Únicos’ (2011) y en 2012 actuó en ‘Corazón Valiente’, junto con Ximena Duque y José Luis Reséndez.

Para el año 2013, la argentina volvió a sonar fuerte en la industria con su protagónico en ‘Cumbia Ninja’, producción en la que dio vida a ‘Juana Carbajal’, una adolescente que dejó a un lado su vida de lujos para adentrarse en un barrio desconocido, donde encontró el amor y también la tragedia.

Tras su trabajo en esta producción, se unió al elenco de ‘Por amarte así’ (2016) y al de la tercera temporada de Run Coyote Run (2019). Como si fuera poco, sorprendió a sus fanáticos con su estelar en la serie biográfica ‘Yo soy Gilda: amar es un milagro’.



Si bien las ofertas actorales no faltaron, la también presentadora decidió dar un paso al lado en la actuación para dedicarse a una de sus grandes pasiones: la música.



“En los programas me pasaba que me decían: ‘Vení hacete esta telenovela’ y yo decía: ‘Pará, quiero decir esto o me gusta aquello. Encima me trataban mal. Yo empecé a trabajar a los 11 como actriz y hasta los 21 nadie me respetó (...). Por eso, tomé la decisión de empezar a escribir mis canciones y que nadie me diga nada de lo que puedo decir o no”, explicó durante su visita a los estudios de Peek Latam.

Impulsada por este deseo, lanzó su primer sencillo en 2018 titulado ‘Vi que estás ok’. A este sobrevinieron otros temas como ‘Vos sos Dios, ‘Guerrera’, ‘Repeat’, ‘Tus juegos’ y ‘Chanel’, estas últimas hacen parte de Bandida Records, un mixtape de canciones que publicó en 2021.



Actualmente, Asnicar se mantiene vigente en la industria musical y, para muestra de un botón, está su presentación en el festival artístico Rock in Roma, que se realiza de manera anual en el hipódromo de Capannelle, generalmente a finales de los meses de junio y julio.



Los años han ido pasando, las experiencias se han ido sumando y los sueños han ido cambiando, pero Brenda Asnicar tiene claro que no quiere dejar a ‘Antonella’ del todo en su pasado. Al menos, eso fue lo que sostuvo en diálogo con Pilar Smith hace un par de años atrás.

“No quiero despegarme de ‘Antonella’ porque gracias a eso puedo mantener mi vida, me dio el nombre y el lugar que tengo hoy para trabajar y bancar mis sueños. Amo mucho eso, pero pasa el tiempo y me gusta reinventarme”, señaló la artista bonaverense.

