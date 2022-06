En la actualidad hay mucha más conciencia sobre la responsabilidad emocional que conlleva estar en una relación de pareja. Sin embargo, no todas las personas la practican, por lo que puede que usted haya vivido lo que ahora se conoce como el ‘breadcrumbing’.

Debido a las diferentes maneras en las que las relaciones pueden comenzar ahora, pues no todas incluyen el contacto físico y directo con una persona, han surgido varias palabras que hacen referencia a comportamientos que ocurren ‘online’ en las relaciones.



Por ejemplo, desde hace un tiempo se comenzó a hablar del ‘ghosting’, un término que se creó para hacer referencia a cuando una persona, de repente y sin mayor explicación, deja de hablarle a otra para siempre.



En ese sentido, el lenguaje se está adaptando a las nuevas realidades que existen en el mundo y el ‘breadcumbring’ no se aleja de esto.

(Le puede interesar: 'Hardballing', la tendencia de la generación Z para iniciar relaciones).

¿Qué es el ‘breadcrumbing’?

En el sentido literal, esta expresión se traduciría a “dejar migajas” y de alguna manera sí tiene que ver con eso.



‘Breadcrumbing’, aunque aún no es muy conocido, tiene como primer referente un apunte en el sitio web ‘Urban Dictionary’ que se dio en el 2014.



Allí, un usuario explicó que hace referencia a enviar señales románticas o coquetas a alguien pero sin comprometerse a nada serio.



‘Urban Dictionary’ actualmente lo describe como “cuando el ‘crush’ no tiene intenciones de llevar las cosas más lejos, pero le gusta la atención. Entonces coquetea aquí o allá, envía dm/textos solo para mantener a la persona interesada, sabiendo muy bien que permanecerá soltero”.



En ese sentido, se puede interpretar como situaciones en las que alguien demuestra el suficiente interés como para que la otra persona se quede, pero al mismo tiempo está desinteresado en construir algo más allá de eso, dejando solo “migajas”.

(Siga leyendo: Los 11 errores más comunes a la hora de coquetear, según un estudio).

¿Cómo saber si estoy en una relación de ‘breadcrumbig’?

El medio ‘Brides’, especializado en artículos sobre relaciones y matrimonios, habló con la psicóloga Kelly Campbell, quien además ha investigado sobre vínculos románticos y amistosos, acerca de cómo se podría identificar a una persona que haga ‘breadcrumbing’.

Facebook Twitter Linkedin

Hay quienes pueden sentir que no son suficientes cuando están en una relación de este tipo. Foto: iStock

Para esto, Campbell brindó cuatro señales específicas -o ‘red flags’, como son más conocidas ahora- para tener en cuenta si es que usted está buscando algo serio.



Según le comentó Campbell a ‘Brides’, estas personas están menos interesadas en pasar tiempo con usted, por lo que no se comprometen muy seguido a planes y cuando lo hacen es posible que le cancelen, “incluso podrían ausentarse por periodos de tiempo”.

En segundo lugar, cambian muy rápido la manera en que se comportan con usted. En un momento pueden ser cariñosos y al segundo tornarse fríos y lejanos.



En tercer lugar, es muy difícil comprender qué lugar ocupa usted en su vida: “Son esporádicos, inconsistentes e impredecibles en sus expresiones de interés”.



Por último, es común sentirse confundido debido a sus acciones y no saber cómo interactuar con ellos, por lo que puede resultar frustrante mantener una relación.

(Le recomendamos: Posiciones sugeridas para explorar mayor placer sexual).

¿Por qué lo hacen?

Según la explicación de Campbell en ‘Brides’, hay motivos diferentes sobre el porqué las personas mantienen relaciones de este tipo y esto difiere justamente en cada ser humano.



En algunos casos, esto se puede deber a su relación propia con ellos mismos y el miedo a involucrarse sentimentalmente a profundidad con alguien más, pues esto podría acabar afectando su autoestima.



Por lo que explica la psicóloga, existen ciertos patrones que usualmente se repiten cuando se trata de esta clase de relación. Al parecer, quienes están involucrados en relaciones de ‘breadcumbring’ se sienten mejor con ellos mismos cuando tienen la atención de otros.

Facebook Twitter Linkedin

Muchas veces estas personas pueden tener más de una pareja. Foto: iStock

Esto sucede porque son personas que necesitan mucha validación por parte de los demás: “No se sienten cómodos ni confiados a menos que los demás les aseguren constantemente que son dignos o valiosos”.



Además, una de las razones que explica Campbell es que probablemente se trate de personas narcisistas a quienes, usualmente, no les interesa profundizar sus relaciones externas.



Tenga cuidado, Campbell también explica que es posible que estos individuos necesiten tanta atención que se encuentren en más de una relación a la vez, por lo que puede que usted no sea su única compañía.

(Siga leyendo: ¿Se están enamorando de usted? Estas señales lo revelarían, según expertos).

¿Cómo superarlo?

Si usted se ha sentido identificado con esta lectura, Campbell comenta en ‘Brides’ que la solución está en trabajar en usted mismo para aprender a reconocer qué comportamientos son los que realmente quiere tener en una relación y hacer respetar eso.

Facebook Twitter Linkedin

Trabajar en usted mismo puede ser una manera de superar haber pasado por una relación de este tipo. Foto: iStock

Si ya no se siente feliz en su relación y comprende que es porque quizás ha estado recibiendo “migajas de pan”, entienda que usted también tiene gran valor y puede hacer respetar lo que usted desee recibir de su pareja.

Más noticias

- Dormir en pareja hace bien al sueño, revela estudio

- Piqué y Shakira; Icardi y Wanda y las infidelidades del mundo del fútbol

- Shakira y otras presuntas infidelidades de famosos colombianos

- Hibristofilia: por qué algunos tienen atracción sexual a criminales

- El hombre con 9 esposas y su método para mantener un matrimonio múltiple

Tendencias EL TIEMPO