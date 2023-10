La dura decisión de uno de 'Los Escachaítos' por fotos filtradas de su vida privada

El 'influencer' Brayan Galindo, que integra la familia campesina conocida en redes sociales como 'Los Escachaítos', ha tenido que afrontar una serie de rumores sobre su vida privada en los últimos días. Incluso, debido al alcance de algunas imágenes filtradas tuvo que salir a aclarar la situación.



Sin embargo, se conoce que ahora tomó una decisión drástica al respecto.

Este joven boyacense, que vive actualmente en Estados Unidos, se hizo famoso por sus videos virales en Internet, en los que junto a Yonier, Julián, Diana y la señora María Belén enseñaban a cultivar distintos alimentos, cuidar animales y hasta preparar recetas saludables.



La familia, de Jenesano, Boyacá, difundía estos contenidos a través de una cuenta llamada 'Los Escachaítos', alcanzando cerca de ocho millones de seguidores en TikTok y unos cuatro millones en Facebook.



Y aunque Brayan decidió emprender un nuevo rumbo en Estados Unidos, los demás integrantes afirmaron que seguirían generando contenido.



Es precisamente sobre ese viaje fuera del país que algunas personas empezaron a crear rumores. El joven, de 24 años, no había hablado de su vida privada en Norteamérica hasta que se divulgaron unas fotos en redes, en las que, supuestamente, aparecía casándose en territorio norteamericano.



"Vengo por todo eso que están hablando de mí, de las fotos que están alterando. (...) Esas cosas las hacen para dañar a las personas. (...) La persona que hizo eso quería buscar odio, pero hay muchísima gente que no se cree cualquier estupidez que ven o cualquier foto que alteran. Lo que no está soportando la gente envidiosa es que la gente me está aceptando tal y como soy", sentenció en un video de TikTok.

Drástica decisión

Brayan Galindo, de 'Los Escachaítos'. Foto: Facebook: Brayan Galindo.

A pesar de que su vida privada fue expuesta y tuvo que pronunciarse al respecto, miles de sus seguidores mostraron gran respaldo, afirmando incluso que "no tenía que salir a aclarar nada que es personal".



Sin embargo, parece que ahora, a raíz de esa incómoda situación ha preferido mantenerse al margen de las redes sociales, pues sus cuentas originales, con las que empezó a compartir contenido desde hace meses atrás, ya no aparecen.



Incluso, el perfil en TikTok en el que se había pronunciado por las fotos filtradas ya no aparece. Su Instagram y Facebook, con los que inició siendo influencer, tampoco están activos.



Sus seguidores se han dado cuenta de la situación y se preguntan si el joven se está dando un respiro de las redes o se retirará por completo.



Por ahora, se sabe que hay personas que han creado perfiles haciéndose pasar por Brayan Galindo y están compartiendo videos que serían de tiempo atrás.



Los demás integrantes de 'Los Escachaítos' han preferido no tocar el tema ni divulgar información sobre Brayan y su vida en Estados Unidos, y continuar su contenido habitual sobre estilo de vida.



El último video de 'Los Escachaítos'

La cuenta de TikTok @los_escachaitos continúa activa, y la familia boyacense no ha parado de hacer su contenido habitual.



Con cerca de ocho millones de seguidores, estos influenciadores siguen ganándose el cariño de los internautas con sus recetas, consejos o videos de entretenimiento, como ha ocurrido con su último video publicado, en el que hacen el reto de baile viral de 'El Jefe', la canción de Shakira junto a los mexicanos Fuerza Regida.



El metraje ya supera el millón de reproducciones y ha recibido distintas reacciones, como: "Su mami lo hizo mejor, hermosa", "Que hermosa familia", entre otros.

