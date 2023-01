Brayan Galindo, uno de los miembros de la familia Galindo, conocida como ‘Los escachaítos’, compartió que se iba a ir a vivir a los Estados Unidos. La noticia la dio a través de la cuenta de Facebook de la familia, en la cual también comparten todo su contenido.

“Les quiero decir que, hace dos años, tomé la decisión de pedir la visa para irme a vivir a los Estados Unidos. Nunca les había hablado de estos porque no sabía si me la iban a dar o no; pero me la dieron hace un mes”, contó Brayan Galindo en el video publicado en Facebook.

Galindo también agregó que había tomado la decisión de emigrar a Norteamérica poco antes de empezar a crear y compartir contenido con sus familiares: “Cuando empecé este proceso de la visa, la verdad, pensé que iba a ser muy fácil, pero en el transcurso de estos dos años me di cuenta de que es un proceso bastante largo y bastante difícil, pero, finalmente, se logró”.

El video lo hizo en compañía de sus dos hermanos, quienes expresaron que iba a ser duro para ellos y para su madre el hecho de que se mude a los Estados Unidos, luego de haber superado la adversidad como familia y hacerse famosos en redes sociales.

“A mí me da durísimo porque los últimos años hemos estado mucho con usted, hemos estado haciendo videos sobre el campo; además de que usted es una persona que le ha ayudado muchísimo a su mamá y siempre nos apoya muchísimo en nuestras cosas”, dijo Yonier en la grabación.

Julián, por su parte, también manifestó que lo va a extrañar, sin embargo, destacó el hecho de que su hermano tendrá la oportunidad de conocer a nuevas personas en un país distinto.

“También me va a dar muy duro porque, como siempre, nos hemos querido mucho y lo voy a extrañar. Pero mejor que vaya por allá para que aprenda idiomas y nos enseñe, y que también vaya al campo y sepa lo que es trabajar en el campo en Estados Unidos”.

¿Quiénes son ‘Los escachaítos’?



‘Los escachaítos’ es como se le conoce en redes sociales a los miembros de la familia Galindo, quienes suben a internet material relacionado con la vida en el campo.

Su incursión en redes sociales fue posible gracias a un ciudadano estadounidense que quedó fascinado con su estilo de vida sano y autogestionado, utilizando todos los recursos que tenían disponibles en su finca.

Sin embargo, detrás de la fama, también estuvo la realidad adversa que muchas familias campesinas viven en Colombia, por lo que los tres hermanos Galindo (Brayan, Yonier y Julián) tuvieron que abandonar el colegio para ayudar a su madre, Maria Belén, en la manutención del hogar, pues la edad y el hecho de ser madre cabeza de hogar ya no le permitía ‘hacer magia’ para tomar las riendas del hogar por su propia cuenta.

Hoy en día, ‘Los escachaítos’ tienen más de cinco millones de seguidores en TikTok, la plataforma en la cual han ganado relevancia, lo que les ha permitido tener una mejor calidad de vida.

