Uno de 'Los Escachaítos', familia viral, responde a fotos filtradas de su vida privada

El joven Brayan Galindo, quien conforma la familia campesina conocida como 'Los Escachaítos' por sus videos virales en Internet, decidió enfrentar los señalamientos que se han hecho sobre su vida privada. El boyacense vive en Estados Unidos desde principios de 2023.

Brayan junto a Yonier, Julián, Diana y la señora María Belén ganaron reconocimiento en redes sociales, como Facebook y TikTok, por retratar su vida en el campo, como lo contó EL TIEMPO en una visita a su hogar.

Desde el municipio de Jenesano, Boyacá, enseñan cómo cultivar distintos alimentos, cuidar animales y hasta preparar recetas saludables.

Tienen cerca de ocho millones de seguidores en TikTok y unos cuatro millones en Facebook, quienes aplauden sus labores como campesinos.

'Los Escachaítos'. Brayan Galindo (izquierda) en compañía de sus hermanos y mamá. Foto: Instagram: @los_escachaitos

'Escachaíto' habla tras rumores de su vida privada: 'La gente me está aceptando tal y como soy'

Brayan Galindo, de 24 años, se separó de su familia en este 2023. Viajó a Estados Unidos para emprender nuevos rumbos, según le comentó a sus seguidores.

El influencer no había hablado de su vida privada en ese país hasta que se divulgaron unas fotos en redes, en las que, supuestamente, aparecía casándose en territorio norteamericano.

"Vengo por todo eso que están hablando de mí, de las fotos que están alterando. (...) Solo Dios sabe quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal", sentenció en un video de TikTok que supera los cuatro millones de reproducciones.

Brayan Galindo, de 'Los Escachaítos'. Foto: Facebook: Brayan Galindo.

La persona que hizo esto tenía malas intenciones y me quería ver aplastado, pero la verdad lo que me hizo fue un favor y demasiado grande FACEBOOK

"Esas cosas las hacen para dañar a las personas. (...) La persona que hizo eso quería buscar odio, pero hay muchísima gente que no se cree cualquier estupidez que ven o cualquier foto que alteran", añadió.

Galindo agradeció el apoyo que ha recibido, pues no se esperaba tantos espaldarazos de sus seguidores tras los rumores. Según dijo, su buzón tiene más de 8.000 mensajes e incluso le han escrito marcas.

"A la única persona que tengo que darle explicaciones es a Dios. Las personas que quieren que yo hable de eso son las envidiosas. No es mi obligación. Yo no voy a sus casas a preguntarles si tienen hijos o si les pusieron los cuernos, porque es su vida y yo tengo que respetarla", precisó.

"La persona que hizo esto tenía malas intenciones y me quería ver aplastado, pero la verdad lo que me hizo fue un favor y demasiado grande", agregó.

Además, el joven creador de contenido afirmó que había cuentas en redes que estaban utilizando sus videos para hacer montajes. Por tanto, pidió a los internautas denunciarlas.

"Lo que no está soportando la gente envidiosa es que la gente me está aceptando tal y como soy", concluyó.

¿Por qué se llaman 'Los Escachaítos'?

Facebook Twitter Linkedin

Viven en Jenesano, Boyacá. Foto: Instagram: @los_escachaitos

La familia ha obtenido el cariño por su contenido sobre el campo colombiano. '¡Que viva el campo, que viva!’, es, por decirlo de algún modo, su gran eslogan en cada video.

Cuando se animaron a hacer clips de su vida, tenían que adquirir un nombre y ‘Los Escachaítos’ resultó el ideal, pues así los apodan sus amigos, vecinos y conocidos. La particular palabra viene de la vaca que no tiene cachos (descachada). De esa manera también llamaban a su padre.

"Había escuchado una vez el cuento sobre una vaca descachada que pastaba en un potrero grande. Cuando la soltaban bebía demasiada agua. La gente comentaba que mi papá cada vez que tomaba cerveza lo hacía, como la vaca, sin parar", relató Brayan para este diario en 2021.

El sobrenombre no lo pueden borrar de la familia, pero ellos aclaran que no siguieron el ejemplo de su padre ni beben ‘sin parar’. “Nosotros no tomamos cerveza; solo agua o jugo, por ejemplo, de mora. Cuando queremos algo más fuerte tomamos juego de lulo”, dijo Yonier dejando escapar unas cuantas risas.

Según explicaron en su momento, su objetivo es seguir creciendo en redes de la mano de videos mostrándose como campesinos: "Estamos agradecidos porque a nuestros seguidores les gusta como somos".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS