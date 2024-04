Brayan, de 'Los Escachaítos', volvió a Estados Unidos y reveló en qué trabaja: 'He aprendido muchísimo'

El joven Brayan Galindo, quien conforma la familia campesina conocida como 'Los Escachaítos' por sus videos virales en Internet, apareció de nuevo en sus redes sociales, pero esta vez desde Estados Unidos.

Brayan junto a Yonier, Julián, Diana y la señora María Belén ganaron reconocimiento en plataformas digitales al retratar su vida en el campo, como lo contó EL TIEMPO en una visita pasada a su hogar. Desde el municipio de Jenesano, Boyacá, enseñan cómo cultivar distintos alimentos, cuidar animales y hasta preparar recetas saludables.

Brayan Galindo, de 'Los Escachaítos', volvió a las redes sociales tras cinco meses.

Galindo migró a Estados Unidos en 2023 y se alejó de las redes durante varios meses. Sin embargo, subió un nuevo video en marzo de este 2024, asegurando había perdido acceso a sus cuentas personales, por lo que había preferido parar la creación de contenido: "Los últimos cinco meses han sido muy bacanos y he disfrutado muchísimo".

Además, había dicho que estaba en Colombia: "Volví al campo, que es lo que me gusta y acá estoy feliz. Uno de los motivos por los que volví era porque extrañaba mucho a mi familia. Yo nací en el campo, como ustedes saben, y la ciudad no me gusta mucho para vivir, me acostumbro mucho más al campo".

No obstante, apareció de nuevo en Estados Unidos este 6 de abril y les respondió a aquellos internautas que crearon historias engañosas.

"En los comentarios, había como dos o tres personas que se alegraban mucho porque supuestamente yo no podía volver a este país (Estados Unidos). Lo que es totalmente falso", sentenció.

El muchacho explicó que dentro de sus planes estaba regresar a territorio estadounidense porque es un país que le ha agradado y del cual ha aprendido.

"Para mí, lo más importante son la familia, Dios y tener salud. Mientras tenga esas tres cosas, soy una persona agradecida y mus feliz", añadió en un audiovisual de su cuenta de TikTok.

También aprovechó para mostrarles a sus más de 700 mil seguidores las gallinas y pollos que cuida en su casa en Estados Unidos, junto a "una de sus más grandes inversiones": un ponedero en el que atesora los huevos de los animales.

Brayan Galindo, de 'Los Escachaítos'.

Además, reveló que trabaja "en el aeropuerto ayudando a personas que tomaron la decisión de migrar". Según dijo, se encarga de guiar a aquellos migrantes cuando son liberados tras controles de las autoridades para que se dirijan a sus destinos.

"El trabajo es esperarlos para que ellos puedan hacer su pase de abordar y así llevarlos hasta la puerta del avión", comentó. "Incluso, el equipo está necesitando más voluntarios para ayudar a estas personas. Es muy bonito ver a los migrantes lo agradecidos que son cuando se les ofrece una botella de agua, una manzana o una chaqueta para el frío".

¿Por qué se llaman 'Los Escachaítos'?

Con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram y 8,8 en TikTok, se han consolidado como unos de los creadores de contenido más reconocidos en redes sociales.

Viven en Jenesano, Boyacá.

Al iniciar su rumbo en Internet, escogieron como nombre 'Los Escachaítos’, pues así los apodan sus amigos, vecinos y conocidos.

La particular palabra viene de la vaca que no tiene cachos (descachada). De esa manera también llamaban a su padre. "Había escuchado una vez el cuento sobre una vaca descachada que pastaba en un potrero grande. Cuando la soltaban bebía demasiada agua. La gente comentaba que mi papá cada vez que tomaba cerveza lo hacía, como la vaca, sin parar", relató Brayan para este diario en una charla pasada.

