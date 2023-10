Brayan Galindo de 'Los Escachaítos' recibió amenazas de muerte; habría dejado las redes

En los últimos días, el influencer Brayan Galindo de 'Los escachaitos' se ha convertido en tendencia al tener que enfrentar rumores sobre unas supuestas fotografías íntimas que se filtraron en internet.



"Vengo por todo eso que están hablando de mí, de las fotos que están alterando. (...) Solo Dios sabe quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal", dijo en un video de Tiktok.



Luego de asegurar que "no tenía que salir a aclarar nada que es personal", el 'influencer' ha preferido mantenerse al margen de las redes sociales y eliminar algunas de sus cuentas.



Su Instagram y Facebook, con los que inició siendo influencer incluso el perfil en TikTok en el que se había pronunciado por las fotos filtradas ya no aparece.



Brayan Galindo, de 'Los Escachaítos'. Foto: Facebook: Brayan Galindo.

En los rumores que circulaban por internet, se aseguraba que Brayan Galindo había contraído matrimonio con un estadounidense de nombre Joe MacGlawn, quien, a través de redes sociales publicó un mensaje en el que también se pronuncia sobre las fotos íntimas.



"El otro día, mi marido descubrió que la gente había alterado fotos suyas para que apareciera desnudo de forma explícita. Está mortificado y humillado. Sin embargo, lo peor de todo es que en realidad está recibiendo amenazas de muerte".



"La gente piensa que merece morir ¿Por qué? ¿Simplemente porque me ama y quiere vivir su vida conmigo? Aparentemente todo esto es el resultado de mostrar mi amor y orgullo por el hombre con el que me he casado", dijo a través de su cuenta en Facebook este hombre que asegura ser la pareja del influencer.



Pero también hizo un apartado sobre la ausencia en redes y la eliminación de las cuentas personales de uno de los 'Escachaitos'.



“Él se siente perdido, atacado, humillado y derrotado, y yo me siento culpable e impotente para ayudarlo. Aunque no creo que deba esconderme. Y no voy a blanquear mi vida por el bien de odiosos homófobos e intolerantes fanáticos”.

