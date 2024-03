Brayan, de ‘Los Escachaítos’, reaparece en Colombia tras 5 meses: ‘Les voy a contar todo’

Brayan Galindo, de ‘Los Escachaítos’, volvió a las redes sociales tras cinco meses y explicó por qué había estado ausente.

‘Los Escachaítos’, como se hacen llamar en redes sociales, son una familia campesina que se ha hecho viral por sus videos sobre la vida en el campo, recetas y hasta bromas que se hacen entre ellos.

Principalmente, los videos los protagonizaban cuatro de los hermanos y su madre. Sin embargo, los seguidores en redes se extrañaron cuando notaron que Brayan, uno de los hermanos mayores, se ausentó de los videos.

El año pasado, se supo de Galindo había viajado a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Según contaron en su momento, se fue para estudiar Marketing Digital y aprender inglés.

“Les quiero contar que hace dos años tomé la decisión de pedir la visa para irme a vivir a los Estados Unidos. Entonces, pues nunca les había hablado de esto, porque no sabía si me la iban a dar o no; pero hace un mes me dieron la visa”, comentó en un video compartido en Facebook.

Brayan regresa a las redes sociales

Mediante un video publicado en Tiktok, Brayan anunció su regreso a las redes sociales. “Hoy se cumplen cinco meses desde que no había vuelto a hacer videos. Entonces mucha gente me había enviado mensajes preguntándome por qué no había vuelto a crear contenido” comenzó diciendo.

El joven explicó que uno de los motivos por los que no creó contenido durante los últimos meses fue porque le habían jaqueado las cuentas de Facebook y YouTube, por lo que ya no contaba con estas plataformas para publicar videos.

“Como perdí las páginas, tomé la decisión de parar. Entonces, los últimos cinco meses han sido meses muy bacanos y que he disfrutado muchísimo”.

Brayan también le aseguró a sus seguidores que en los últimos meses habían pasado muchas cosas y que estaba abierto a contarlo. En la caja de cometarios, aseguró que en este tiempo se había dedicado a “disfrutar la familia, el trabajo y la vida”.

Detalló que iba a regresar a hacer videos pero de vez en cuando.

“Sinceramente yo no sabía cuándo iba a volver a hacer un video ni quería”, agregó.

En otro clip, publicado este 20 de marzo, el joven campesino contó que el último video que grabó hace cinco meses fue cuando estaba en Estados Unidos.

“Y este que estoy grabando hoy, lo estoy grabando en un lugar muy especial para mí”, dijo mientras mostraba la casa familiar, en donde su madre y hermanos graban y comparten contenido.

Brayan contó que regresó a Colombia desde el 1° de diciembre: “Volví al campo, que es lo que me gusta y acá estoy súperfeliz. Uno de los motivos por los que volví era porque extrañaba mucho a mi familia. Yo nací en el campo, como ustedes saben, y la ciudad no me gusta mucho para vivir”, dijo.

En los comentarios indicó que, aunque no había vuelto a salir en los videos de ‘Los Escachaítos’, sí ha estado ayudando con el detrás de cámaras.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

