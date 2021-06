Recién casada falleció en medio de su noche de bodas

Una pareja de recién casados pasó por lo que sería una pesadilla para cualquier enamorado. La novia, de 19 años, falleció la noche de bodas mientras su esposo, de 29, no podía auxiliarla.



Según informó ‘Globo’, los hechos se presentaron en la Región Metropolitana de Belo Horizonte, Brasil. Los novios, de quienes no se conoce su identidad, estaban disfrutando de su luna de miel cuando, repentinamente, la mujer comenzó a sentir un fuerte dolor de pecho.



De acuerdo con el mismo medio, el esposo decidió cancelar el servicio de ambulancia para tomar un taxi y llegar lo más pronto a un hospital. Sin embargo, el conductor se negó a llevarlos hasta algún centro médico.



Debido a ello no hubo una atención inmediata y, cuando llegó un médico del Servicio Móvil de Atención de Emergencias (Samu), la mujer falleció.



El médico que la atendió aseguró que se trató de un paro cardiorrespiratorio, además, dejó en claro que no presentaba ninguna señal de violencia.



“Durante el reconocimiento médico, el solicitante canceló la llamada informando que la remitirían por sus propios medios. A las 7:45 pm volvieron a llamar con más información y se envió una Unidad SAMU que llegó al sitio en 21 minutos” decía el dictamen médico oficial.



Sobre la repentina muerte de la joven se especificó que tenía enfermedades previas. “Presentó disnea intensa y tenía antecedente de bronquitis. El servicio fue prestado por dos unidades, sin embargo, la víctima empeoró hasta la muerte”.



El cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal (IML), en Betim, en el Gran Belo Horizonte, donde se tratará el caso como un accidente. Según el dictamen legal no hay razones para sospechar de intervención humana en la muerte.



‘Oglobo’ contactó al hombre, que no quiso revelar su identidad, y aseguró que no sabía si seguir viviendo en la misma casa, pues todo sucedió allí.

