Mascota ayudó a encontrar a niño que estaba perdido

Un niño, de 2 años, fue hallado en el municipio de Campinas, en Sao Paulo (Brasil), luego de estar desaparecido por cuatro horas.



Su mascota, un perro llamado Milú, lo acompañó todo el tiempo y sus ladridos fueron fundamentales para que la Guardia Municipal rescatara al menor.

Según el medio local ‘G1 Globo’, el niño estaba ubicado a tres kilómetros de su hogar. Había atravesado un túnel que se encuentra debajo de la carretera para llegar al lugar donde fue hallado.



Alessandra Dranka, madre del menor, contó que estaba lavando ropa cuando su hijo se fue de casa. Desesperada, comenzó a buscarlo por las zonas cercanas a la residencia, pero, al no encontrar ningún rastro, decidió buscar ayuda.



“Su desaparición fue muy rápida. Me tomó cinco minutos y ya no pude encontrarlo. Yo estaba lavando ropa en la lavandería y a él le gustan mucho los camiones. Pasó un camión y creo que fue tras él”, contó la mujer.



El pasado 19 de julio, alrededor de las 6:30 p. m., la Guardia Municipal recibió la llamada de la madre del niño. De inmediato, diez vehículos iniciaron la búsqueda.



“Patrullamos esa zona y un perro empezó a ladrarle al vehículo. Seguía ladrando sin parar. Teníamos información de que el niño estaba acompañado por el animal, y esto acabó por llamar la atención del equipo. Nos movimos en dirección al ladrido y así pudimos localizar al niño”, explicó el guardia Ataíde Barbosa.



El guardia también aseguró que el menor no se encontraba asustado, pues aparentemente creía que “estaba jugando al escondite con su familia y por eso no respondía” cuando lo llamaban.



Finalmente, el niño regresó a los brazos de su madre y fue llevado a un hospital para que lo revisarán. Se informó que fue dado de alta en la mañana siguiente.



"Es un niño sano, sin signos de maltrato. Por medidas de seguridad se convocó al Consejo de Tutela y, según protocolo, mañana una trabajadora social hará una visita domiciliaria a la familia", aseguró la Administración Municipal en un comunicado.

