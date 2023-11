'No tenía otra opción': habla el hombre que engañó a su esposa con su suegro en Brasil

La historia de Camila Oliveira, una mujer brasileña de 25 años, le sigue dando la vuelta al mundo. En las últimas horas, la joven compartió en redes sociales una serie de grabaciones e imágenes en la que su esposo, Juninho Virgilio, aparece teniendo relaciones sexuales junto a su padre, Edielson Oliveira.

La mujer, oriunda del municipio paulista de Araraquara, descubrió en el celular de su padre todo un acervo de pruebas de la intimidad que han compartido su marido y su papá durante el último tiempo.



En medio de su molestia, la joven compartió todas las imágenes en redes sociales. De hecho, hay versiones que aseguran que llegó a repartir las conversaciones de su marido y su padre por todo su barrio. También, se dice, llegó a incinerar el vehículo de Virgilio.



Y ahora, cuando el caso se posiciona como tendencia internacional, Juninho Virgilio, el gran señalado, decidió romper el silencio. En su pronunciamiento: la denuncia de supuestas amenazas.



(Además: Felipe Saruma y Andrea Valdiri confirmaron el fin de su matrimonio: ‘Terminamos bien’).

'Me tiene amenazado': habla hombre que era amante de su suegro

Facebook Twitter Linkedin

Juninho Virgilio engañó a su esposa con su papá. Foto: Juninho Virgilio

A través de sus redes sociales, Virgilio decidió salirle al paso a las duras críticas que ha recibido en las últimas horas.



"Esa desgracia me está amenazando", aseguró el hombre, sobre la supuesta presión que estaría recibiendo del padre de su esposa para mantener su posible amorío.



"Él me está amenazando, me está chantajeando, es un pedazo de basura", apuntó Virgilio en Facebook.



(Le recomendamos: 'A mi hija la dieron por muerta, pero estaba viva tras accidente con Policía en Bogotá’).



El joven reconoce la polémica, pero asegura que en próximos días, de la mano de un equipo de abogados, detallará lo que sucedió.



"Para aquellos que creen que soy el culpable, deben saber que ese imbécil me amenazó porque estaba en necesidad. Ustedes tienden a estar del lado equivocado, cometí un error, lo admito. Pero fue porque no tenía otra opción", cerró el joven en su mensaje.

Circula otra versión de los hechos donde Juninho Virgilio explica que fue obligado bajo amenazas por su esposa y suegro. #Brasil pic.twitter.com/tAUs1vSL3s — 🅺🅻🅴🅸🆅🅴🆁 (@KleiverArcaya) November 24, 2023

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS