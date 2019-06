El hombre más alto de Europa gasta más de 3 mil dólares en zapatos

Instagram: @brahim_takioullah

Takioullah mide 2,46 metros de altura y calza nada más y nada menos que 58. Según relató en una entrevista con AFP, le han cobrado casi 3.500 euros por un par de zapatos. Además de eso, Brahim debe comprar ropa por encargo y no tiene muchas posibilidades de transporte dado que se le dificulta ingresar al metro y no ha podido completar su examen de conducción pues no hay coches de aprendizaje que se adapten a su estatura.