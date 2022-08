Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más famosas de la primera década de los 2000. Los famosos empezaron su relación tras un triángulo amoroso y rápidamente formaron una familia estable.



En el 2005 confirmaron su romance y en el 2011 se casaron rodeados de sus seis hijos. La noticia de su divorcio en 2016 sorprendió a todos sus fanáticos que admiraban su matrimonio.



(Siga leyendo: Anne Heche: terrorífica llamada al 911 de vecinos que vieron estrellar a actriz).

En ese momento se habló de que una de las causas de la separación habría sido una pelea familiar presentada en un avión. También se conoció que Angelina Jolie habría denunciado a Pitt por presunto maltrato contra ella y uno de sus hijos.



Cada vez salen más detalles sobre lo ocurrido en ese viaje. Meses después se supo que el hijo que habría discutido con Brad Pitt era Maddox, el mayor de la familia.



En 2021 el joven decidió cambiarse legalmente el apellido Pitt y reemplazarlo con el de su madre. Según algunos medios de farándula estadounidense, la relación habría quedado rota entre padre e hijo.



(Más: Belinda dice que nunca ha necesitado de un novio para darse lujos).



La expareja se encuentra ahora mismo en una dura batalla legal que parece lejos de terminar. Desde hace seis años han estado peleando la custodia de los hijos menores de la familia.



Pitt y Angelina adoptaron a tres niños y tuvieron otros tres biológicos. Maddox, Pax y Zahara ya alcanzaron la mayoría de edad por lo que no entran en los acuerdos del divorcio.



La discusión se centra en los tres hijos menores: Shiloh, Knox y Vivienne. La actriz estaría pidiendo tener la custodia completa de los pequeños, mientras que Pitt querría hacer parte de la vida de los menores.



(Le recomendamos: Marc Anthony pidió un aguardiente y le dieron un botellazo en Medellín).

Angelina Jolie y los pequeños Vivienne, Shiloh, Zahara, Maddox, Pax y Knox Jolie-Pitt. Foto: AFP

Nuevos detalles

Hace unos días se conoció que Angelina Jolie habría interpuesto una demanda al FBI con un nombre falso para averiguar por qué habían archivado el caso de abuso físico de Brad Pitt.



‘Page Six’ tuvo acceso al documento y encontró el informe inicial que envió la actriz en el 2016 especificando cómo se dieron los hechos. En el mismo, la actriz incluyó testimonios de sus hijos y fotos que probarían el maltrato.



Según su relato de lo sucedido, la familia abordó un avión el 14 de septiembre de 2016 desde Niza, Francia, a su hogar en Estados Unidos.



(Le recomendamos: Jennifer López y Ben Affleck se casarán por segunda vez en Georgia).



Jolie le contó a las autoridades que Brad Pitt había estado bebiendo antes de despegar y que se encontraba molesto con todos. Eventualmente la pareja tuvo una discusión por uno de sus hijos y Brad Pitt la habría llevado al baño de la aeronave para agredirla físicamente.



En el lugar "la agarró por la cabeza, sacudiéndose" y también por los hombros. Incluso habría golpeado el techo del avión cuatro veces mientras le gritaba obscenidades y le decía que estaba arruinando a su familia.



Debido al escándalo, los hijos se habrían acercado a preguntar si su mamá estaba bien, a lo que el actor habría respondido: "No, ella no está bien, está arruinando a esta familia, está loca".



De acuerdo con Jolie, en este punto se formó la trifulca entre Brad Pitt y su hijo mayor, Maddox. El joven le habría gritado "¡No es ella, eres tú” y el actor habría corrido detrás de su hijo para agredirlo físicamente. Angelina Jolie manifestó que en su intento por detener a quien era su esposo, sufrió heridas en la espalda y codo.



El altercado no terminó allí y Pitt habría obligado a todos a permanecer en el avión 20 minutos después de haber aterrizado en California. Supuestamente le habría regado cerveza en la cabeza a su exesposa y la habría empujado.



(Más: Hija de James Rodríguez sorprendió a sus seguidores bailando al ritmo de Rosalía).



Tras el hecho, Angelina insistió en irse con los niños a un hotel y no quedarse en la casa que compartía con el actor. La idea no le gustó a Pitt, quien presuntamente le decía “no te llevarás a mis malditos hijos”, hasta que finalmente cedió.Seis días después, el 20 de septiembre de 2016, Angelina Jolie pidió el divorcio de quien había sido su pareja por más de una década.

