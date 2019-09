‘Tuve que reconocer mi culpa en el divorcio con Angelina’: Brad Pitt

Un nuevo capítulo se escribió en la historia entre Brad Pitt y Angelina Jolie, y está relacionado con su separación (2016).



Esta vez fue el actor quien habló sobre lo que sucedió entre ambos, reconocimiento su parte de culpa en el divorcio.

La ruptura de una familia es sin duda una revelación que cualquier persona FACEBOOK

TWITTER

La vida juntos

Después de separarse de Jennifer Aniston, Pitt oficializó su relación con Angelina Jolie (2005). El rumor de que estaban juntos empezó a escucharse por la participación de ambos en la película ‘Sr. y Sra. Smith’.



En el 2012, la pareja anunció su matrimonio, tras siete años de relación. Dos después, en agosto del 2014, la revista People confirmó que la boda se había llevado a cabo en Francia.



Pero lo que parecía una auténtica historia de hadas se convirtió en una pesadilla para ambos actores.



En septiembre del 2016, Jolie solicitó el divorcio argumentando un episodio de violencia de Pitt con uno de sus 6 hijos y el abuso por parte de él de las bebidas alcohólicas.

Pitt y Jolie tienen 6 hijos juntos: 3 adoptados y 3 biológicos. Foto: EFE

La separación

Desde hace tres años, la separación de Pitt y Jolie ha estado en boca de todos, pero también ha sido un mundo difícil de acceder.



Ahora, fue él quien abrió las puertas del pasado, recordando lo que vivió y reconociendo que tuvo momentos difíciles.



“Tuve que entender cuál era mi parte de culpa en lo que pasó y qué podría haber hecho mejor, porque no quiero seguir así”, aseveró Pitt en una reciente entrevista con el medio radial NPR.



“La ruptura de una familia es sin duda una revelación que cualquier persona, y estoy hablando en general, necesita entender”, agregó.

Hay que recordar que el protagonista de ‘Bastardos sin gloria’, ‘El club de la pelea’ y ‘Ad Astra’, entre otras, ya había hablado de su adicción al alcohol, que comenzó entre los años 90 y 2000.



“Acudí a Alcohólicos Anónimos durante un año después de mi separación. Creo que se convirtió en un lugar seguro donde no se juzgaba a nadie”, le dijo a The New York Times.



Hay que decir que aunque cada vez se cierran más las diferencias legales entre Pitt y Jolie, hoy, oficialmente y según el diario El País, de España, los papeles de la separación no se han firmado.



De esta relación quedaron 6 hijos: Maddox, Pax, Zahara (adoptados), Shiloh, Vivienne y Knox (biológicos).

Creo que Alcohólicos Anónimos se convirtió en un lugar seguro donde no se juzgaba a nadie FACEBOOK

TWITTER

¿Nueva pareja?

Y mientras el actor habla abiertamente de lo que fue su vida con Jolie, medios internacionales comentan sobre quien sería su nuevo amor.



Se trata de Sat Hari Khalsa, diseñadora de joyas y gurú espiritual, con quien el actor ha sido fotografiado en varios eventos sociales y de beneficencia.

Brad Pitt, nuevamente en pareja: quién es Sat Hari Khalsa, la supuesta novia del actor https://t.co/B100KLMu02 pic.twitter.com/ZBqdG0feCT — LA 100 (@la100fm) September 26, 2019

EL TIEMPO