Para muchas personas la higiene consiste en bañarse todos los días y mantener hábitos muy específicos. Sin embargo, en algunas culturas, o simplemente algunas creencias, hacen que las personas tengan otros hábitos, incluyendo a los famosos.

De hecho, en muchas entrevistas varios fanáticos se han sentido sorprendidos por las rutinas de higiene que siguen sus ídolos que, por motivos personales o por razones ambientales, deciden no limpiarse de la manera en la que usted podría estar acostumbrado a hacerlo.

Jake Gyllenhaal



El actor Jake Gyllenhaal tiene, al 2022, 41 años y nació en Estados Unidos. Foto: Ian Langsdon / Efe

El actor conocido por películas como ‘Secreto en la montaña’, ‘Spider-man: lejos de casa’ y ‘Donnie Darko’ confesó en una entrevista durante el 2021 con la revista ‘Vanity Fair’ en la que le preguntaron sobre su rutina de baño que él no lo veía como algo necesario todos los días.



“Cada vez más encuentro que bañarse es menos necesario, a veces”. Además, agregó que él entiende que el mal aliento no lleva a nadie a ningún lado, pero en cuanto a ducharse la historia es distinta.



“Creo que hay todo un mundo de no bañarse que también es muy útil para el mantenimiento de la piel, y nos limpiamos naturalmente”.

Brad Pitt



El actor estadounidense ha participado en películas desde que era muy joven. Foto: EFE

Durante la grabación de una de sus películas más famosas: ‘Bastardos sin gloria’, Pitt le comentó a Eli Roth, su coestrella del momento, algunos trucos que utilizaba para ahorrar tiempo.



Según lo que le comentó Roth a la revista ‘People’, Pitt le aconsejó que cuando no tuviera tiempo para bañarse, lo cual, al parecer, le pasaba usualmente a él, utilizara paños húmedos de bebé para limpiarse debajo de las axilas y algunas otras partes del cuerpo.



Al parecer, Pitt le aconsejó esto a Roth, pues en ese momento -2009- aún vivía con sus seis hijos y Angelina Jolie, su exesposa, y no tenía tiempo para bañarse tan seguido.



Según le comentó Roth a ‘People’, Pitt le dijo: “Me están orinando encima todo el día. No tengo tiempo para tomar una ducha”.

Robert Pattinson



Como uno de sus más recientes proyectos, Pattinson protagonizó la película de Batman. Foto: AFP

El reconocido actor inglés que interpretó a Edward Cullen en la saga de ‘Crepúsculo’ le mencionó al medio ‘Extra’ mientras promocionaba esta misma película que él no era muy fanático de lavarse el cabello.



De hecho, incluso confesó que había pasado hasta seis semanas sin lavarlo debido a que “no veía el punto” en hacerlo.

Mila Kunis y Ashton Kutcher



Una de las parejas más queridas de Hollywood, que además comparte dos hijos, compartió en el podcast de Dax Shepard llamado ‘Armchair Expert’ que sus hijos no se vayan tan regularmente como muchos otros menores.



De hecho, Kutcher comentó: “Si puedes ver la suciedad en ellos, límpialos. Si no, no hay punto en hacerlo”, refiriéndose a sus hijos. A esto, Kunis también agregó que ella de pequeña no se bañaba mucho porque en Ucrania, en donde nació, no había mucha agua caliente.

Cuando la pareja comentó sus hábitos de higiene en el podcast, varios de sus seguidores les escribieron que eso podría afectar a sus hijos.



Sin embargo, un dermatólogo pediatra llamado Dr. Kelly Cordoro habló en el ‘New York Times’ sobre esta rutina de baño y afirmó que, en realidad, no es recomendable bañar a los niños pequeños tan seguido debido a que esto puede afectar su piel y tornarla seca.

Dax Shepard y Kristen Bell



Otra de las parejas más reconocidas en Hollywood también utiliza el mismo método de Kunis y Kusher.



En una entrevista con ‘The View’, la pareja admitió que, aunque antes si armaban una rutina de baño de todas las noches para sus hijas, en algún momento, esta se perdió.



Debido a esto, Kristen comentó: “Soy una fan de esperar por el olor. Si puedes oler algo, esa es la manera de la biología de decirte que tienes que limpiarte, esa es una bandera roja”.

Shia LaBeouf



El actor de películas como ‘Transformers’, y ‘Fury’ comentó en una entrevista del programa ‘First we Feast’ con Sean Evans que, en preparación para el rol que tenía en esta última película, en la que interpretó a un soldado durante la Segunda Guerra Mundial, decidió no bañarse.



Esto lo hizo también para conectar con su personaje y mantener a todas las personas “presentes” en la grabación y el tema de la película.

Charlize Theron



La reconocida actriz que ha trabajado en proyectos como ‘Mad Max’ o ‘Bombshell’ comentó en una entrevista en el 2008 con David Letterman que, en algunas ocasiones, puede pasar incluso una semana sin bañarse y esto “no le molesta”.

Por lo que comentó la mujer, esto lo hace usualmente cuando no se encuentra en ningún proyecto audiovisual: “Yo no tomo por sentado lo afortunada que soy de quedarme en hoteles elegantes y volar en primera clase, así que cuando tengo un poco de tiempo de descanso, me gusta ensuciarme, acampar o viajar a países que no tienen esos lujos”.

