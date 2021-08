‘Doble’ de Brad Pitt dice que parecido con el actor lo afecta con mujeres

Nathan Meads, un hombre de 35 años quien vive en la ciudad de Oxford, Reino Unido, se ha hecho viral en redes sociales desde hace un par de años por el increíble parecido que posee con la estrella de Hollywood, Brad Pitt. Sin embargo, Meads ha revelado al medio británico Daily Mail que tuvo que eliminar sus perfiles de citas después de ser 'perseguido sin descanso' por mujeres obsesionadas con el actor.

Meads combina su trabajo omo trabajador de campo con el de imitador de Brad Pitt a tiempo parcial.



De acuerdo con el Daily Mail El padre de dos comenzó a trabajar como un doble hace tres años después de que le dijeran repetidamente que tiene un extraño parecido con el famoso actor.



Debido a su apariencia casi idéntica a la de Brad Pitt, Meads ahora gana una buena cantidad de dinero en efectivo con su cara y ha estado de fiesta con celebridades de renombre como Rio Ferdinand y Ricky Hatton, informó el Daily Mail.



Como era de esperar, también ha demostrado ser un gran éxito entre las mujeres y, a menudo, se ve inundado de mensajes de aquellas que quieren salir con él, algunas de las cuales lo "persiguen sin descanso ''.

A pesar de esto, Meads tiene la intención de permanecer soltero. 'Me persiguen mucho las mujeres, algunos de ellas simplemente no pueden creer lo mucho que me parezco a él (Pitt) y algunas de ellas hasta me acusan de tener un perfil falso. De todos modos, no estoy buscando el amor y no quiero sentarme, ya que mis hijas son mi mundo y mi mayor prioridad', contó Meads al Daily Mail.



Desde que comenzó su trabajo de medio tiempo como doble, Meads se ha visto inundado de ofertas de trabajo y ha conocido algunas caras muy famosas en el camino.



Antes de la pandemia fue invitado a los premios Glamour en Londres como invitado especial debido a su parecido con el actor, donde pasó la noche mezclándose con modelos, celebridades y músicos.



Nathan aún no ha conocido a su doppelgänger (Brad Pitt), pero espera que sus caminos se crucen algún día.



