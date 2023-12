Brad Pitt cumple 60 años y las redes se llenan de memes para celebrarlo

Brad Pitt es uno de los actores más reconocidos a nivel mundial. Su talento lo ha llevado a protagonizar grandes cintas desde joven, lo que terminó por marcar una carrera de grandes éxitos en la competido mundo del cine.



Una figura del entretenimiento que se mantiene en la pantalla grande desde los años 80 hasta la actualidad, conquistando a Hollywood y a sus fanáticos tanto por su gran interpretación hasta como por su aspecto, ya que es considerado uno de los artistas más atractivos de la industria.

Este lunes 18 de diciembre, el estadounidense cumple 60 años, y sus seguidores no perdieron oportunidad para ovacionar su buen estado físico que tanto lo caracteriza, y que al día de hoy puede seguir presumiendo.



A través de las redes sociales, distintos usuarios compartieron su opinión sobre lo bien que se ve el protagonista de '¿Conoces a Joe Black?' en esta esta nueva etapa de su vida.



Así lo confirmaron varios internautas con divertidos memes, que aprovecharon la ocasión para felicitarlo por su sexagenario y halagar su aspecto, pese a los años transcurridos.



Entre las publicaciones más destacables están los que aseguran que Brad Pitt a sus 60 años mantiene su belleza intacta y que su vejez "lo hace hasta más interesante". Incluso se animaron a hacer comparaciones en las que el actor pese a su edad podría verse mucho más joven que otros hombres con menos años.

Brad Pitt con 60 años / Tú con 35 pic.twitter.com/7m3CYofuMf — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) December 18, 2023

Brad Pitt con 60 años/ Yo el día que duermo regular. pic.twitter.com/lMJ2uHxC5J — Olalá de fua (@olaladefua) January 11, 2023

De hecho, lo compararon con otras estrellas del mundo cinematográfico que a su edad no se veían igual de "conservados", como el caso del legendario Jack Nicholson que si parecía de mayor temporalidad cuando celebró sus seis décadas en 1997.



Así como no dudaron en demostrar que este quizá sea el amor platónico de muchos. Y cómo no, con una carrera exitosa de 36 años y un gran talento actoral.

Feliz cumpleaños 🎂🎈 #BradPitt 60 años para mí el hombre más guapo del planeta! pic.twitter.com/imcpLqyZiq — 🌹🌷 (@lauramancilla08) December 18, 2023

De igual manera, no perdieron oportunidad para compararlo con uno de sus más icónicos papeles con el 'Curioso caso de Bejamin Botton", adaptada de la novela homónima de uno de los grandes escritores del siglo XX, F. Scott Fitzgerald, donde su personaje nació y creció con la apariencia de un hombre de 80 años, y donde afirmaron que jamás llegaría a lucir de aquella manera.



Brad Pitt es un señor de 60 años al que tienen que caracterizar para hacer un papel de señor de 60 años. pic.twitter.com/eIcYm3r381 — Santi Liébana (@SantiLiebanaR) December 13, 2023

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, dispuestos a trabajar juntos otra vez

