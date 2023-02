Brad Pitt es uno de los más famosos en la historia de Hollywood, además de su talento, es calificado como uno de los más guapos de la gran pantalla.



El actor reveló en una entrevista reciente cuánto le pagaron por hacer su primera película, con la que se dio a conocer en la industria.

El reconocido actor estadounidense tiene una de las carreras más sólidas del cine internacional, y ha participado en cientos de películas.



Su primera aparición en el cine fue en el filme 'Thelma & Louise', donde interpretó a un joven actor que tenía la misión de conquistar a dos amigas.



Pitt dio a conocer que por participar en esta película le pagaron un total de 6.000 dólares, que a día de hoy son más de 28 millones de pesos, aunque para la fecha en que salió la película no superaban los $4 millones.



La suma ha dejado con la boca abierta a los fanáticos del actor, pues esta película, protagonizada por Geena Davis y Susan Sarandon en 1991 fue una de las más taquilleras en su momento.



No obstante, se podría decir que la verdadera ganancia del originario de Oklahoma fue la fama a la que lo catapultó su cameo en la cinta, pues desde entonces no ha dejado de ser un éxito seguro para los productores y directores del séptimo arte.



Ahora, Brad Pitt no solo es uno de los actores mejor pagados de la industria, sino que además ha logrado llevar su patrimonio a cerca de los 300 millones de dólares con sus trabajos como productor.



El año pasado, el actor apareció en la recordada película Tren bala, donde sostuvo una rivalidad con el cantante puertorriqueño Bad Bunny.



Ahora, Pitt está trabajando de lleno en 'Drive to Survive', una serie de Joseph Kosinski, donde es el protagonista bajo el papel de un piloto veterano de la Fórmula 1, que le ha permitido entrar a la lista de los mejores pagados según la revista Variety 2022.

