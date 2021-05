Las estrellas del mundo que se niegan a tener redes sociales

Las redes sociales son tan importantes en la actualidad, que muy pocas veces se conoce a una persona que no las tenga, y más cuando se trata de una figura pública. Sin embargo, algunas celebridades se niegan a exponer su vida en estas plataformas.

Aunque saben que los medios hablan constantemente sobre ellos debido a su carrera, prefieren mantener su privacidad. A continuación, conozca algunas estrellas que no aparecen en ninguna red social.



Emma Stone

La actriz en los Oscar de 2017. Foto: Frederic J. Brown. AFP

La actriz estadounidense de 32 años, protagonista de exitosas películas como ‘La La Land’ y ‘El sorprendente Hombre Araña’, se mantiene alejada de las redes debido a que no siente que sea beneficioso para ella.



“Parece que mucha gente tiene que aprender lecciones públicamente ahora debido a la forma en que el mundo está conectado. (...) Creo que no sería nada positivo para mí”, dijo en una entrevista publicada por la revista ‘Elle’ en 2018.



Recientemente, se anunció que Stone es la encargada de dar vida a ‘Cruella de Vil’ en ‘Cruella’, una película de Disney que se estrenará el próximo 28 de mayo en las salas de cine y en Disney+.



Scarlett Johansson

La actriz en el Comic Con de 2019. Foto: Chris Delmas. AFP

La mujer que encarna a ‘Black Widow’ en el universo de Marvel, y que fue la actriz mejor pagada del mundo en el 2019, no tiene ningún perfil en Instagram, Twitter, ni ninguna otra red social.



De acuerdo con el diario ‘El Comercio’, la actriz de 36 años valora mucho su privacidad. “Prefiero que la gente tenga menos acceso a mi vida personal. Si puedo mantenerlo de esa forma, seré una mujer muy feliz”, declaró en una entrevista hace unos años.



Johansson protagoniza la película ‘Viuda Negra’, que llegará a los cines y a Diney+ en julio de 2021.

Bradley Cooper

Cooper en la película ‘Sin Límites’. Foto: Archivo Particular

Este actor de Hollywood, conocido por producciones como ‘Nace una estrella’ y ‘¿Qué pasó ayer?’, también prefiere mantener su privacidad y no exponerse en la red.



A pesar de ello, sus relaciones amorosas han terminado siendo mediáticas. Sobre todo la que sostuvo con la modelo Irina Shayk, de quien se separó en junio de 2019 luego de cuatro años de relación, según informó el diario español ‘El País’.



Cooper, de 46 años, interpretará a Rocket Raccoon en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ , que se espera lanzar en 2022.



Kristen Stewart

La actriz actualmente tiene 31 años. Foto: Neil Hall. EFE

La estrella de la saga ‘Crepúsculo’ decidió dejar por completo las redes sociales en 2015, tras solo unas semanas de estar presente en la plataforma de Instagram.



Desde entonces, solo ha aparecido en ciertas ocasiones, sobretodo en la cuenta de su actual pareja, la guionista Dylan Meyer. Aparte de algunas fotos que Meyer ha compartido, en septiembre de 2020, Stewart subió una 'selfie' en el perfil de su novia para invitar a la gente a votar.



En la actualidad, se encuentra en el rodaje de la película ‘Spencer’, en la que interpreta a la icónica Princesa Diana.

Brad Pitt

Brad Pitt es uno de los actores más reconocidos de las últimas décadas. Foto: AFP

Este actor y productor de cine estadounidense, de 57 años, se une a la lista de famosos de Hollywood que prefieren estar alejados del mundo de las redes sociales.



De acuerdo con la revista de moda ‘InStyle’, cuando le preguntaron si tenía pensado entrar a estas plataformas, el actor respondió: "No va a pasar, nunca. Bueno, nunca hay que decir nunca. Pero la vida es muy bonita sin ellas, no veo el por qué necesito las redes sociales".



Actualmente está trabajando en el filme llamado ‘Babylon’ junto a la actriz Margot Robbie, que según el portal ‘Sensacine’, se estrenará en 2022.

Angelina Jolie

La actriz en los Premios BAFTA de 2018. Foto: Daniel Leal-Olivas. AFP

La estrella de Hollywood y expareja de Pitt, recordada por películas como ‘Maléfica’ y ‘Sr. y Sra. Smith’, tampoco es fanática de estas plataformas.



Según ‘InStyle’, en alguna ocasión dijo que la era digital "era un nuevo mundo que le daba miedo". Asimismo, prefiere no exponer con demasiada frecuencia a su familia ante los medios.



La ganadora del Oscar, de 45 años, acaba de aparecer en el tráiler de ‘Aquellos que desean mi muerte’, una película que aún no tiene fecha de estreno.



George Clooney

El actor George Clooney, de 55 años, será padre de gemelos. Según el medio libanés 'Daily Star', el nacimiento será en marzo. Sin embargo, esta noticia aún no ha sido confirmada. Foto: Julien Warnand /EFE

El actor de filmes como ‘Ocean’s Eleven’ o ‘Gravity’ también es ajeno a las redes y muy reservado en su vida privada.



Aun así, esto no es impedimento para que se pronuncie cuando se siente inconforme frente a alguna situación. Como, por ejemplo, en junio del 2020, cuando escribió un artículo en contra del racismo que vive Estados Unidos. De acuerdo con ‘EFE’, aseguró que el racismo es “la pandemia” del país y animó a las personas a votar para cambiar esta situación.



Recientemente se informó que Clooney, de 59 años, y Julia Roberts protagonizarán ‘Ticket to Paradise’, una película cuyo estreno está previsto para 2022.



