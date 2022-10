Parece ser que Angelina Jolie y su exesposo, Brad Pitt, ahora son la nueva expareja mediática, al estilo de Amber Heard y Johnny Depp, tras la fuertes declaraciones de la actriz sobre presuntos maltratos por parte de él.

Según reveló la prensa estadounidense, en el marco de una disputa legal sobre una propiedad que ambos tenían en Francia, el castillo Miraval, ella asegura que Pitt no solo la atacó a ella, también lo habría hecho con sus hijos.

"Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, luego la agarró por los hombros y la sacudió de nuevo, lanzándola luego a la pared del baño -se puede leer en la documentación de carácter legal a la que tuvo acceso la revista especializada en la farándula internacional 'Variety', en la que también se constata que la actriz narró cómo, presuntamente, su expareja atacó a uno de sus hijos cuando intentó defenderla- Pitt asfixió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron que se detuviera. Todos estaban asustados. Muchos lloraban".

(En contexto: 'Completamente falsas': representante de Brad Pitt sobre acusaciones de Angelina).

Esto habría sucedido en un vuelo privado en septiembre de 2016.

El equipo de Pitt respondió con contundencia ante las acusaciones de Jolie, catalogadas por un representante del actor como "completamente falsas" en entrevista con la cadena de noticias estadounidense 'CNN'. Así mismo, Anne Kile, abogada del protagonista de 'El curioso caso de Benjamin Button', dio a entender que el paso a seguir es una demanda contra la actriz de 'Maléfica'.

“Brad ha sido dueño de todo de lo que es responsable desde el primer día, a diferencia de la otra parte, pero no va a ser dueño de nada que no haya hecho. Ha sido blanco de todo tipo de ataques personales y tergiversaciones”, fueron las palabras de Kile en un comunicado enviado al medio estadounidense 'Us Weekly'.



También aseveró que el equipo legal de Jolie ha intentado utilizar a las autoridades en contra de Pitt durante los últimos seis años: "Brad continuará respondiendo en la corte como siempre lo ha hecho”.

(Le puede interesar: Angelina Jolie y Brad Pitt: ¿a qué se dedican sus hijos?).

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más polémicas de Hollywood. Foto: AFP

En septiembre de 2016, el oscarizado intérprete fue investigado por el FBI debido a un presunto abuso de menores, pero las autoridades decidieron no presentar cargos penales contra él. Según los abogados de Jolie, los agentes que investigaron el caso tenían "causas justificadas para acusar a Pitt de un delito federal por su conducta" el día del suceso en el avión.



Una fuente cercana del actor, que declaró bajo el anonimato ante 'CNN', dijo que todo se trataba de una estrategia: "Todas las partes han tenido esta información durante casi seis años y fue utilizada en procedimientos legales anteriores. No hay nada nuevo aquí y no tiene otro propósito que ser un truco mediático destinado a infligir dolor".

(Le recomendamos leer: 'Ahorcó a un niño y golpeó al otro': Angelina Jolie contó por qué se separó).

La contrademanda presentada este martes, en la que se dieron a conocer las declaraciones de la actriz sobre el supuesto maltrato, responde a una demanda anterior de Pitt contra Jolie por la venta de su participación del viñedo, que habían adquirido una década antes, a una filial del Grupo Stoli sin contar con su consentimiento.



La intérprete ya había alegado antes que vendió su participación después de que las conversaciones entre ambos se rompieran porque Pitt había tratado de "condicionar el acuerdo". Según el relato de la actriz, él le pidió firmar un acuerdo para no revelar detalles sobre "el abuso físico y emocional" hacia ella y sus hijos, que no fue aceptado y motivó el total distanciamiento y la batalla legal que mantienen actualmente.

