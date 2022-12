El pasado viernes 2 de diciembre, el Ministerio de Salud informó que está planeando volver a implementar el uso obligatorio del tapabocas ante el incremento de casos de covid-19 y enfermedades respiratorias, que se han venido presentando en el país.



Tal y como explicó la ministra Carolina Corcho, la medida sería implementada para personas desde los 2 años en adelante en espacios donde haya aglomeraciones, hogares geriátricos y en el transporte público, lugar donde no se había levantado la medida desde el inicio de la pandemia.



“Por los riesgos que tenemos en diciembre, por la situación de que se prolongan las lluvias en Colombia de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), por el evento climatológico que estamos viviendo, vamos a proponer el uso obligatorio de tapabocas”, precisó la ministra.



En el país volvería al uso obligatorio de tapabocas en espacios cerrados. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Esta es una noción que se tiene desde el gobierno, aunque aún no se ha hecho una ley como tal, pues desde el Ministerio de Salud han manifestado que es una propuesta que se está analizando. No obstante, la funcionaria expresó que la medida tendría que ser ratificada a través de una resolución en los próximos días.



En ella, según dice, se resolverán las dudas de los espacios en los que se debe hacer uso del tapabocas y los días en que entrará en vigor la petición, la cual no ha caído para nada bien entre la opinión pública, sobre todo en algunos funcionarios públicos.



Colombia cuenta en la actualidad con 3,582 casos activos de covid-19, de los cuales 3,252 se presentaron en la última semana, según lo informado por MinSalud.



La ministra de Salud, Carolina Corcho, en la presentación del Modelo Preventivo y Predictivo en Aracataca. Foto: Minsalud

Miguel Polo Polo arremete contra MinSalud



Ante la iniciativa que se está estudiando desde MinSalud, algunos funcionarios públicos no han recibido con muy buenos ojos la noción y se han expresado en sus redes sociales mostrando su inconformismo, uno de ellos, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien representa a las comunidades afrodescendientes.



El funcionario arremetió contra Corcho y comparó al cubrebocas con el bozal que usan los animales para manifestar que no se lo pondrá si la medida entra en vigor en los próximos días.“Se la irá a poner ella, a mi bozal no me van a colocar”, dijo.

Se lo irá a poner ella. A mi bozal no me van a colocar — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) December 2, 2022

